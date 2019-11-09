Футбол
Газета.RuГол Головина принес «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1
"Монако" одержал победу над "Дижоном" в матче 13-го тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в Монако, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличился российский полузащитник Александр Головин.
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Общество
В Москве умер Паша Фейсконтроль
Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.
RT на русском 15:13
Футбол
Хет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Сельту» в матче Примеры
Каталонская «Барселона» одержала победу над «Сельтой» в матче 13-го тура испанской Примеры.
RT на русском 17:00
Футбол
«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Футболисты московского «Спартака» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 12:56
Происшествия
В Колумбии кот спас малыша от падения с лестницы
РИА Новости 07 ноября в 21:43
Кино
Шесть российских фильмов стали претендентами на «Золотой глобус»
Мойка78 вчера в 21:43
Армия и оружие
Массу первого опытного образца Ил-112В снизили на тонну
8 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В находится на комплексной доработке, в том числе с целью снижения массы.
ТАСС 02:19
Космос
Астрономы РАН предложили выбрать имя для планетной системы HAT-P-3
Астрономы РАН предложили в рамках очередного голосования выбрать имя для недавно открытой планетной системы HAT-P-3.
Актуальные Новости вчера в 13:00
Политика
Путин и Соловьев возглавили рейтинг доверия в ЛНР и ДНР
По данным издания «ПолитНавигатор», респонденты в качестве лидера выбрали президента России Владимира Путина, второе место получил журналист и телеведущий Владимир Соловьев.
Политическая Экспертиза 05:20
Армия и оружие
Дальнобойные колесные САУ поддержали огнем «танковый спецназ» в Сирии
Российская газета вчера в 05:02
Общество
В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году
Вице-премьер России Максим Акимов заявил о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.
RT на русском 13:26
Политика
В МИД России прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной
Накануне суд в Гааге рассмотрел и отклонил возражения России по иску Украины, заявившей о нарушении конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а также постановил, что разбирательство подпадает под его юрисдикцию.
РИА Новости 07:24
Гаджеты
Роскачество обновило рейтинг лучших смартфонов
Роскачество выпустило обновленный рейтинг смартфонов.
ToDay News Ufa вчера в 02:11
Шоу-бизнес
Тарасов отреагировал на новость об избиении Бузовой
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Ольга Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев со стороны Тарасова.
Культуромания вчера в 14:36
Происшествия
В Коми расстреляли мирового судью
В Усть-Вымском районе Коми следователи выясняют обстоятельства гибели мирового судьи Жершартского судебного участка, сообщает пресс-служба регионального СК.
Российская газета 03:19
Политика
Трамп хотел бы приехать на парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп не исключил, что приедет в Москву на парад Победы 9 мая.
РИА Новости вчера в 10:59
Политика
Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета
Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru 13:44
Фигурное катание
Российская фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае
15-летняя спортсменка заняла первое место в одиночных соревнованиях в короткой и в произвольной программе.
Первый канал 05:58
Политика
В Польше по запросу России задержали лидера украинских националистов
Зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура задержали в Польше.
РИА Новости 10:42
Гаджеты
Фонари на улицах РФ смогут заряжать гаджеты и раздавать Wi-Fi
В РФ уличные фонари получат возможность проводить зарядку гаджетов и раздавать сигнал Wi-Fi.
OAnews 10:13
Политика
В Раде предрекли превращение Украины в «информационный концлагерь»
«Допустить превращения Украины в информационный концлагерь нельзя», - подчеркивается в сообщении партии.
ТК Звезда 18:00
Политика
Фарион раскритиковала бойцов ВСУ, говорящих на русском языке
Экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион в эфире украинского телеканала НТА раскритиковала военнослужащих, говорящих по-русски.
РИА Новости 03:34
Футбол
«Сочи» представил болельщикам Варданяна
В субботу, 9 ноября, в одном из ресторанов Сочи болельщикам был представлен новичок клуба — футболист сборной Армении Эрик Варданян, который будет дозаявлен во время зимней паузы.
Спорт-Экспресс 12:48
Происшествия
Угрозы минирования двух ТЦ Москвы оказались ложными
Сотрудники правоохранительных органов заявили, что сообщения о минировании двух торговых центров в Москве оказались ложными.
RT на русском 17:41
Шоу-бизнес
Телеведущую «Дом-2» Юлию Ефременкову госпитализировали на Сейшелах
Телеведущая проекта "Дом-2" Юлия Ефременкова почувствовала себя плохо на Сейшелах, после чего звезду госпитализировали.
Дни24 10:38
Политика
Вице-премьер Украины призвал «научиться жить» рядом с Россией
Украине нужно научиться жить рядом с Россией, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
РИА Новости 15:06
Авто
В Россию привезли уникальный гиперкар за 160 миллионов рублей
Как редчайший автомобиль оказался в Москве не сообщается.
Motor вчера в 11:17