"Монако" в матче тринадцатого тура Лиги 1 одержал минимальную победу над "Дижоном" со счетом 1:0. Единственный мяч на счету полузащитника сборной России Александра Головина на 42-ой минуте с передачи Ислама Слимани.

Теннис Медведев проиграл Циципасу в первом круге итогового турнира ATP Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение в первом круге Итогового чемпионата ATP.

Культура Adult Swim показал заставку нового сезона «Рика и Морти» На ютьюб-канале Adult Swim появилась заставка, которая будет открывать серии 4-го сезона мультсериала «Рик и Морти».

Политика Власти Перу дадут Моралесу возможность улететь в Мексику Президент Перу Мартин Вискарра согласился открыть воздушное пространство для того, чтобы экс-президент Боливии Эво Моралес мог отправиться в Мексику, которая предоставила ему политическое убежище.

Политика Президент Боливии Эво Моралес объявил об отставке Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке.

Энергетика Губернатор Сахалина и «Роснефть» заочно поспорили о ценах на бензин Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и "Роснефть" поспорили о ценах на бензин: глава региона считает их высокими, в компании же не согласны с такой оценкой и отмечают, что местные власти могут субсидировать поставки топлива на удаленные АЗС.

Экономика Названа достаточная для борьбы с бедностью в России сумма Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью ТАСС заявил, что для снижения количества бедных в России на 40 процентов в год достаточно выделять 200 миллиардов рублей.

Общество Убивший аспирантку доцент Соколов рассказал о своем состоянии Доцент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олег Соколов рассказал представителям Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) об условиях заключения и своем состоянии после ареста.

Происшествия Актер Огурцов стал фигурантом дела в отношении экс-начальника ЦСКА Актер Алексей Огурцов допрошен следствием в статусе подозреваемого в рамках уголовного дела в отношении бывшего начальника ЦСКА Михаила Барышева, арестованного по обвинению в получении взяток на 23,5 млн рублей.

Политика МИД Украины прокомментировал предстоящий саммит в нормандском формате Киев надеется, что встречу лидеров в нормандском формате (Украина, Россия, Франция, Германия) по урегулированию конфликта в Донбассе удастся провести таким образом, чтоб Украина "развивалась дальше", заявил во вторник глава министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Кино Стало известно, какие новые супергерои появятся в фильмах Marvel Глава Marvel Кевин Файги рассказал, что в фильмах студии появятся три новых супергероя, сообщает Independent.

Общество Пользователей соцсетей напугала рыба с «человеческим лицом» Пользователи социальных сетей обсуждают видео, на котором запечатлена рыба с «человеческим лицом».

Общество Россия оказалась в числе самых пьющих стран мира В числе стран, где высоко потребление алкогольных напитков, вошла и Россия, оказавшись на седьмом месте рейтинга.

Политика Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончится только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма» и компенсации «за агрессию».

Авто Названа стоимость Lada Vesta с вариатором Продажи Lada Vesta с вариатором начнутся до конца ноября 2019 года.

Технологии WhatsApp начал пожизненно блокировать пользователей Мессенджер WhatsApp начал навсегда блокировать пользователей, состоящих в группах с «сомнительными» названиями.

Технологии WSJ: Google собирает медицинские данные пользователей В рамках Project Nightingale, как назвали проект, компании получили доступ к историям болезней, выпискам из медкарт, рецептам врачей, результатам лабораторных анализов пациентов, при этом их имена и даты рождения также открыты, пишет WSJ.

Армия и оружие В России снимут фильм о спасении штурмана Су-24, сбитого турецким F-16 в Сирии Художественный фильм о действиях российской группировки в Сирии, в основу которого будет положена операция по спасению штурмана Су-24, сбитого F-16 ВВС Турции в 2015 году, начнут снимать в следующем году.

Футбол Вадим Васильев: «„Монако“ сможет продать Головина с хорошей прибылью» Бывший вице-президент и генеральный директор «Монако» Вадим Васильев в интервью «СЭ» оценил, как может развиваться дальнейшая карьера полузащитника французского клуба Александра Головина.

Политика Джабаров обвинил США в противостоянии официальным сирийским властям Член Совета Федерации Владимир Джабаров заявил, что США дестабилизируют ситуацию в Сирии, размещая свои войска в стране, сообщил «ПолитЭксперт».

Политика «Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу» "Нафтогаз" призвал "Газпром" разрешить Киеву провести проверку газоизмерительной станции "Суджа", заявил глава украинской компании Андрей Коболев.

Футбол Криштиану Роналду могут отлучить от футбола на два года Как уже сообщали Вести.Ru, Роналду был крайне недоволен своей заменой в матче 12-го тура Серии "А" и не стал пожимать руку главному тренеру "Юве" Маурицио Сарри.

Происшествия Молодой сахалинец погиб в Анивском районе Молодой человек не справился с управлением, трактор опрокинулся.