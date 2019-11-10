Футбол
ProstoProSportГол Головина принес «Монако» победу над «Дижоном»
«Монако» победил «Дижон» в матче 13-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 1:0.
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Авто
В Сети появились фотографии редкого ЗАЗ «Спорт-900»
Car.ru вчера в 08:42
Общество
Иран и РФ начали строительство второго энергоблока АЭС «Бушер»
В ноябре 2014 года Россия и Иран подписали контракт на строительство второго и третьего энергоблоков АЭС «Бушер».
Известия 06:05
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Общество
Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Газета.Ru 02:46
Политика
Моралес объявил о проведении новых выборов в Боливии
Действующий президент Боливии Эво Моралес объявил о проведении новых выборов на фоне массовых протестов в стране.
RT на русском 07:01
Гаджеты
В полупроводниковой продукции, изготовленной Samsung Electronics на заказ, обнаружены дефекты
Представитель Samsung Electronics заверил, что ситуация исправлена, а ущерб оценивается в несколько миллионов долларов.
iXBT.com 07:07
Культура
Отец Децла назвал правдивым документальный фильм о сыне
Отец умершего рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) Александр признался, что его очень тронул документальный фильм, снятый о сыне.
ФАН 07 ноября в 06:21
Футбол
«Арсенал» и «Зенит» определились с составами на матч чемпионата России
Тульский "Арсенал" и петербургский "Зенит" определились со стартовыми составами на матч 16-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 05:14
Спорт
В МИДе прокомментировали невыдачу виз США «Спартаку»
Невыдача американских виз футболистам «Спартака» — пример недобросовестной конкуренции с использованием политических ресурсов.
Известия 07:13
Происшествия
Летевший в Сочи самолет экстренно сел из-за курившей пассажирки
Самолет, совершающий рейс из Челябинска в Сочи, вынужденно сел в Самаре из-за пассажирки, которая курила в туалете электронные сигареты.
Газета.Ru 06:14
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости вчера в 06:50
Финансы
Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей
Стоимость текущих счетов составляла 1,1% годовых, в результате средняя стоимость всех клиентских средств Сбербанка составила 3,9%. В октябре Сбербанк заработал 74,1 млрд руб. чистой прибыли против 72,8 млрд годом ранее.
Ведомости 08 ноября в 08:41
Общество
На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»
Известный московский фейсконтрольщик и клубный промоутер Павел Пичугин, более известный как Паша "Фейсконтроль", ушел из жизни в возрасте 38 лет, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 16:00
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль 08 ноября в 12:42
Происшествия
В Башкирии следком проверит обстоятельства гибели рабочего в траншее
Российская газета 06:12
Общество
Систему поощрения аккуратных водителей протестируют в следующем году
РИА Новости вчера в 12:16
Шоу-бизнес
Андрей Разин заявил, что состояние Анастасии Заворотнюк улучшается
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Сегодня заявление о состоянии Заворотнюк в своем микроблоге в Instagram сделал продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин.
Вокруг ТВ вчера в 18:59
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском вчера в 09:44
Политика
Британских политиков защитили от российских хакеров
Британская контрразведка (МИ-5) провела секретную операцию по защите политиков от российских хакеров.
Lenta.ru вчера в 21:48
Происшествия
СК проводит проверку после смертельного ДТП в Красноярском крае
REGNUM вчера в 23:52
Здоровье
Несовместимые с алкоголем продукты назвали медики
Алкогольные напитки наносят вред здоровью человека, а в сочетании с некоторыми продуктами еще больший.
ToDay News Ufa 08 ноября в 03:21
Экономика
Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России
Очень много действий, которые были совершены властями - это и повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании и целая наборка мер, из последних - это введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми.
Интерфакс вчера в 08:23
Происшествия
Жертва историка Соколова погибла от огнестрельного ранения
Выпускница СПбГУ Анастасия Ещенко, которую убил историк и военный реконструктор Олег Соколов, была застрелена 7 ноября, сообщил источник в следственных органах.
Взгляд.ру 06:46
Политика
Партия Вакарчука призвала Украину выйти из Минских соглашений
Партия украинского музыканта и лидера группы "Океан Эльзы" Вакарчука "Голос" считает, что Украина должна выйти из Минскис соглашений по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.
ИА Новороссия 08 ноября в 12:36
Политика
Бизнесмены из России признаны «угрозой демократии» Великобритании
Девять российских бизнесменов признаны «угрозой для британской демократии».
REGNUM 07:18
Общество
СМИ узнали о дискриминации русскоязычных IT-компаний в США
В последние несколько лет русскоязычные IT-компании в Кремниевой долине «сталкиваются с проблемами» вплоть до отказа с ними работать в случае базирования команды в России.
РБК 07:47
Футбол
«Шахтер» – «Динамо». 10.11.2019. Где смотреть матч онлайн
Bookmaker-ratings.ru 02:07
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон сидели рядом с Елизаветой II на концерте
Самое почетное место в первом ряду рядом с Елизаветой II занял её старший сын принц Чарльз с супругой Камиллой, и внук королевы принц Уильям с Кейт Миддлтон.
Газета Metro 06:55
Политика
Глава МИД Польши рассказал о задержании националиста Мазура
Решение о дальнейшей судьбе задержанного украинского националиста Игоря Мазура будет принято "в соответствии с международным правом", заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович.
Газета.Ru 07:33