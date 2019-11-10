Футбол
RT на русскомГол Головина принёс «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1
«Монако» одержал победу над «Дижоном» в матче 13-го тура французской Лиги 1. Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля. Победу «Монако» принёс гол Александра Головина, забившего на 42-й минуте.
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Экономика
В 2018 году миллиардеры потеряли $8,5 трлн
Суммарное состояние миллиардеров в мире сократилось на $8,5 трлн в 2018 году.
Известия вчера в 03:57
Общество
Пять ошибок ошибок водителя, из-за которых из шин вылетают шипы
Тарантас Ньюс 10:12
Происшествия
Историк СПбГУ Соколов пытался утопить в Мойке отрубленные женские руки
Слово и Дело 08:31
Политика
В МИД России прокомментировали решение суда ООН по спору с Украиной
Накануне суд в Гааге рассмотрел и отклонил возражения России по иску Украины, заявившей о нарушении конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а также постановил, что разбирательство подпадает под его юрисдикцию.
РИА Новости 07:24
Общество
В Карелии чиновник предложил расстреливать граждан за жалобы
Глава администрации Олонецкого муниципального района республики Карелия Сергей Прокопьев в буквальном смысле предложил расстреливать тех, кто жалуется властям на нерешенные проблемы.
Общая газета.RU вчера в 16:54
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова задумалась о свадьбе с новым избранником
Певица задумалась о свадьбе с новым избранником, а также затронула тему рождения детей.
Дни24 08:23
Футбол
Калининградская «Балтика» уверенно обыграла воронежский «Факел»
Матч прошел сегодня, 8 ноября, на домашнем стадионе «Балтики» в Калининграде Встреча оказалась успешно для представителей самого западного футбольного клуба страны.
Калининград 24 13:47
Политика
В Брюсселе началась трехсторонняя встреча России, Украины и ЕК по газу
Трехсторонние консультации на экспертном уровне по транзиту российского газа в ЕС через Украину после 2019 года началась в Брюсселе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 08:00
Происшествия
Бывший мэр Истры после задержания скрылся от следствия
Бывший мэр подмосковной Истры Андрей Вихарев после задержания скрылся от следствия и объявлен в федеральный розыск.
Вести.Ru 04:46
Политика
Путин призвал обеспечить свободу стартаперам в области ИИ
Путин назвал стартапы в области искусственного интеллекта смелым вызовом для талантливых и увлеченных людей.
Известия 11:14
Политика
Союз журналистов Украины раскритиковал указ Зеленского о СМИ
Руководитель Национального совета журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что указ президента страны Владимира Зеленского о безотлагательном рассмотрении в Верховной раде законопроекта об ужесточении требований к СМИ носит признаки «драконовских мер».
News.ru 14:20
Общество
Судно Газпрома отправилось за газом в США
Взгляд.ру вчера в 13:31
Общество
Росстат назвал регион, где мужчин больше, чем женщин
Среди регионов, где число мужчин практически равняется числу женщин, оказались Ямало-Ненецкий автономный округ (49,57 процента), Камчатский край (49,57 процента), Чечня (49,06 процента) и Ханты-Мансийский автономный округ с 49 процентами.
РИА Новости 01:29
Здоровье
С 2020 года Украина перестанет бесплатно лечить жителей без семейного врача
Услуги специализированной медицинской помощи со следующего года жители Украины будут получать бесплатно только по направлению семейного врача, терапевта или педиатра, с которым у пациента подписана декларация, или лечащего врача.
ИА Новороссия вчера в 12:20
Футбол
«Мордовия» вдесятером сыграла вничью с «Торпедо»
Известия Мордовии 09:25
Политика
Горбачев не связывает перестройку и распад СССР
В нынешней Германии уверены, что ее единство стало возможным благодаря в том числе политике гласности и перестройки в СССР, которую проводил Горбачев.
Газета.Ru 09:15
Киберспорт
Геймеры жалуются на баланс оружия в Call of Duty: Modern Warfare
Недавно вышедшая игра Call of Duty: Modern Warfare успела понравиться игрокам, но и заслужила пользовательские негодования за баланс оружия, внедренного разработчиками.
Vevby.ru 07 ноября в 18:20
Космос
NASA установило почти все двигатели на ракету для полётов на Луну
Специалисты Национального управления Соединённых Штатов по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) установили третий из четырёх двигателей на ракету-носитель SLS.
News.ru 07 ноября в 06:51
Общество
В Москве умер Паша Фейсконтроль
Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.
RT на русском 15:13
Наука
Комнатные растения не очищают воздух в помещении
Уфимские Заметки 07 ноября в 08:02
Хоккей
«Тампа» обыграла «Баффало» в Стокгольме с голом Кучерова
REGNUM вчера в 23:23
Происшествия
Доцент СПбГУ Олег Соколов лишён членства в совете института в Лионе
Доцент Санкт-Петербургского государственного университета Олег Соколов, который подозревается в убийстве своей бывшей студентки, лишён членства в научном совете Института социологических, экономических и политических наук (ISSEP) в Лионе.
RT на русском 14:44
Футбол
Гильерме не считает расизм в России проявлением дискриминации
Гильерме по национальности является бразильцем, но уже более 10 лет проживает в Москве и играет за сборную России и «Локомотив».
РБК 04:59
Армия и оружие
В Китае спрогнозировали захват Калиниградской области за два дня
В случае военного конфликта между НАТО и Россией в Прибалтике военные альянса могут захватить Калининградскую область не за две недели, а всего за пару суток, пишет Eastday.com.
Lenta.ru 16:09
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском 09:44
Шоу-бизнес
Самойлова рассказала о реакции дочерей на свою очередную беременность
Оксана Самойлова на днях призналась, что в очередной раз беременна. Новость о четвертом ребенке подтвердил и ее муж, 34-летний рэпер Джиган.
Телепрограмма вчера в 12:38
Политика
Зеленский перечислил изобретения украинцев
Lenta.ru вчера в 21:01
Общество
Чубайс прокомментировал свои слова о жизни в СССР
Ранее ряд СМИ опубликовал отдельные высказывания Чубайса из фильма "Гибель империи" о жизни в СССР.
РИА Новости 06:50
Футбол
«Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию»
Вести.Ru 14:50