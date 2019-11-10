Футбол

RT на русскомRT на русскомГол Головина принёс «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1

«Монако» одержал победу над «Дижоном» в матче 13-го тура французской Лиги 1. Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля. Победу «Монако» принёс гол Александра Головина, забившего на 42-й минуте.
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«Монако» обыграл «Дижон» благодаря голу Головина

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Гол Головина принес «Монако» победу над «Дижоном»

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Гол Головина принес «Монако» победу над «Дижоном»

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Гол Головина принес «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1

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