«Монако» одержал победу над «Дижоном» в матче 13-го тура французской Лиги 1. Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля. Победу «Монако» принёс гол Александра Головина, забившего на 42-й минуте.

Гол Головина принёс «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1

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