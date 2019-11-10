Футбол
RT на русскомГол Головина принёс «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1
«Монако» одержал победу над «Дижоном» в матче 13-го тура французской Лиги 1. Встреча, прошедшая на стадионе «Луи II», завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев поля. Победу «Монако» принёс гол Александра Головина, забившего на 42-й минуте.
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Политика
Горбачев обвинил в развале СССР ГКЧП
«За развал страны отвечают те, кто организовал путч в августе 1991 года, а после путча использовал ослабленную позицию президента СССР», — отметил Горбачев.
REGNUM 09:57
Происшествия
Рабочий погиб в результате обвала траншеи в Башкирии
Радио Sputnik 13:03
Происшествия
Житель Магадана убил знакомого и захватил заложницу
В Магадане мужчина убил своего знакомого, а после взял в заложники женщину.
Газета.Ru 19:36
Политика
Посол Украины оценил задержание лидера националистов в Польше
Посол Украины в Польше Андрей Дещица высказался о задержании в Польше замкомандира украинской националистической организации УНА-УНСО (организация запрещена в РФ — "Газета.Ru") Игоря Мазура.
Газета.Ru 18:56
Авто
Rolls-Royce показал Cullinan в спецверсии Black Badge
Английская компания Rolls-Royce расширила линейку Black Badge, дополнив в неё кроссовер Cullinan.
Тарантас Ньюс 07 ноября в 09:40
Кино
Фильм «Дылда» Балагова получил главный приз Женевского кинофестиваля
Мировая премьера фильма "Дылда" состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского международного кинофестиваля, где фильм получил сразу две награды - приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы с формулировкой: "За невероятную эстетику киноязыка и уникальную историю о послевоенной травме".
ТАСС 19:00
Шоу-бизнес
Налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги
Виктор Пастернак, адвокат Анастасии Заворотнюк, в интервью «Вечерней Москве» заявил, что не был в курсе долгов актрисы по недвижимости.
Вечерний курьер вчера в 09:16
Фигурное катание
Анна Щербакова вышла в финал Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова стала золотым призером на этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае, который состоялся в городе Чунцине.
Народные новости 08:08
Экономика
Россияне стали больше тратить в спортмагазинах, по 4 тыс руб за раз - исследование
Россияне стали больше тратить на товары для спорта: совокупный объем затрат в июле-октябре 2019 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, а средний чек составил 4,2 тысячи рублей, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
ПРАЙМ 19:17
Политика
Цемах решился дать показания по делу MH17 голландским следователям
Как заявил ТАСС адвокат Владимир Цемаха Анатолий Кучерена, его подзащитный готов дать показания по делу разбившегося в Донецкой области в июле 2014 года рейса МН17.
Военное дело 07 ноября в 10:45
Театры
Спектакль по мотивам «Чиполлино» запретили в Москве
На фестивале любительских театров в Москве был запрещен к показу спектакль Московского Лианозовского театра по мотивам "Чиполлино".
Газета.Ru вчера в 10:17
Общество
Гороскоп на 8 ноября: у Дев есть шанс найти вторую половинку
Проведите трансформацию своей рабочей деятельности, а внутри семьи старайтесь найти компромиссы, которые устроили бы всех.
Primpress.ru 07 ноября в 21:09
Общество
В Москве умер Паша Фейсконтроль
Павел Пичугин, более известный как Паша Фейсконтроль, скончался в Москве.
RT на русском 15:13
Футбол
Игрок «Манчестер Сити» показал татуировку на спине с героями любимых сериалов
Матч ТВ вчера в 05:56
Авто
В Россию привезли уникальный гиперкар за 160 миллионов рублей
Как редчайший автомобиль оказался в Москве не сообщается.
Motor вчера в 11:17
Общество
Потанин выиграл суд в Лондоне против бывшей супруги
Высокий суд Лондона отклонил иск Натальи Потаниной к ее экс-супругу Владимиру Потанину на 5 млрд фунтов стерлингов.
Росбалт вчера в 14:40
Политика
Китайские СМИ предрекли захват Калининграда за два дня
На китайском портале Eastday.com был опубликован материал, в котором содержится информация о захвате Калининграда в течение двух дней в случае конфликта России и НАТО в Прибалтике.
Газета.Ru 18:11
Происшествия
В ДТП погибла основатель Татарской лиги КВН
Известия 09:24
Политика
В Кремле раскрыли темы телефонного разговора Путина и Эрдогана
В пресс-службе Кремля рассказали о темах телефонного разговора российского лидера Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом, который состоялся вечером в субботу, 9 ноября.
RT на русском 15:34
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы
В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM 07 ноября в 01:09
Здоровье
Врач рассказал, в каком случае на холоде может остановиться сердце
Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал, чем опасно для организма переохлаждение, и при какой температуре возникает угроза для жизни человека.
РИА Новости 08:17
Наука
Электромобили грозят планете новым экологическим кризисом
Утилизация литий-ионных батарей не поспевает за темпами производства электромобилей, и большое количество отработавших ресурс аккумуляторов скапливается на свалках, нанося вред окружающей среде.
Экономика сегодня вчера в 18:54
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском 09:44
Футбол
Ларссон: «Кузнецов давал хорошие советы, но причина не только в нем»
Форвард «Спартака» Джордан Ларссон оценил слова экс-тренера команды Сергея Кузнецова, который сообщил, что в увеличившейся результативности футболиста есть заслуга предыдущего тренерского штаба.
ProstoProSport 15:05
Единоборства
Магомедшарипов победил американца Каттара на турнире UFC в Москве
Российский боец Забит Магомедшарипов выиграл у американца Кэлвина Каттара в главном поединке турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Известия 17:19
Политика
Германия отмечает 30-летие падения Берлинской стены
Говорит Москва 01:21
Экономика
Еврокомиссия ухудшила прогноз по росту ВВП России
Европейская комиссия понизила прогноз по росту ВВП России в 2019 году до 1% с майской оценки в 1,5%.
RT на русском 07 ноября в 05:57
Экономика
Saudi Aramco объявила даты подписки на IPO для инвесторов
Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco рассказала о датах подписки на первичное размещение акций (IPO).
Газета.Ru 17:09
Шоу-бизнес
Андрей Разин: «Насте Заворотнюк становится лучше»
StarHit.ru 13:30