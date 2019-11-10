Футбол

РБКРБКГол Головина позволил «Монако» победить «Дижон»

«Монако» на домашней арене победил «Дижон» в рамках 13-ого тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол в игре под занавес первого тайма забил российский полузащитник Александр Головин.
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«Головин — царь матча». L’Equipe — о победе «Монако»

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Гол Головина принес «Монако» победу над «Дижоном»

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Главный тренер «Монако» отметил прогресс Головина

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Soccer.ru14:02

Головин: рад голу в ворота «Дижона». Во втором тайме должны были забивать ещё

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В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
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Что клубы АПЛ показали в Лиге чемпионов и Лиге Европы

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В Минздраве сочли успешным приобщение россиян к здоровому образу жизни

Российские регионы проделали «очень серьезный путь» в формировании у граждан приверженности здоровому образу жизни (ЗОЖ).
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На Сахалине три человека погибли во время ночных гонок

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«Никому не пожелаю такого пережить, поэтому хочу пожелать вам чтобы вы смогли, жили и радовались много-много дней», — сказала певица, после чего стремительно покинула студию в слезах.
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NASA презентовало первый электрический самолет

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Карпин: «Ростов» проиграл «Тамбову» не из-за судейства Карасёва

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