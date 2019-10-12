Футбол

Газета.RuГазета.RuГол Головина признан лучшим моментом дня в отборе Евро-2020

Гол хавбека сборной России Александра Головина в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Шотландии признан лучшим моментом дня по итогам матчей турнира. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
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УЕФА признал гол Головина в матче с Шотландией моментом дня в отборе Евро-2020

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УЕФА назвал гол Головина моментом дня в матчах отбора Евро-2020

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