Гол хавбека сборной России Александра Головина в матче отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды Шотландии признан лучшим моментом дня по итогам матчей турнира. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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