«Лос-Анджелес Гэлакси» потерпел поражение от «Ванкувер Уайткэпс» в домашнем матче регулярного чемпионата MLS. Встреча прошла в Карсоне на стадионе «Дигнити Хелс Спортс Парк» и закончилась со счетом 4:3 в пользу гостей. Один из голов в составе хозяев забил Златан Ибрагимович.

Гол Ибрагимовича не спас «Гэлакси» от поражения в матче с «Ванкувером»

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