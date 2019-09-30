Футбол
Sport24.ruГол Ибрагимовича не спас «Гэлакси» от поражения в матче с «Ванкувером»
«Лос-Анджелес Гэлакси» потерпел поражение от «Ванкувер Уайткэпс» в домашнем матче регулярного чемпионата MLS. Встреча прошла в Карсоне на стадионе «Дигнити Хелс Спортс Парк» и закончилась со счетом 4:3 в пользу гостей. Один из голов в составе хозяев забил Златан Ибрагимович.
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«Лос-Анджелес Гэлакси» проиграл «Ванкуверу», Ибрагимович забил 29-й мяч в сезоне
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Гол и передача Ибрагимовича не помогли «Гэлакси» в матче с «Ванкувером» (видео)
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«Лос-Анджелес Гэлакси» проиграл «Ванкуверу», Ибрагимович забил 29-й мяч в сезоне
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