Футбол
Sport24.ruГол Ибрагимовича не спас «Гэлакси» от поражения в матче с «Ванкувером»
«Лос-Анджелес Гэлакси» потерпел поражение от «Ванкувер Уайткэпс» в домашнем матче регулярного чемпионата MLS. Встреча прошла в Карсоне на стадионе «Дигнити Хелс Спортс Парк» и закончилась со счетом 4:3 в пользу гостей. Один из голов в составе хозяев забил Златан Ибрагимович.
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Гол и передача Ибрагимовича не помогли «Гэлакси» в матче с «Ванкувером» (видео)
Советский спортвчера в 23:18
«Лос-Анджелес Гэлакси» проиграл «Ванкуверу», Ибрагимович забил 29-й мяч в сезоне
Матч ТВвчера в 22:48
«Лос-Анджелес Гэлакси» проиграл «Ванкуверу», Ибрагимович забил 29-й мяч в сезоне
Sportbox.RUвчера в 22:48
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Зеленский отказался возбуждать дело против Байдена по просьбе США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен проводить какие-либо расследования по приказу из-за рубежа.
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Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
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Финансы
Курс доллара поднялся выше 65 рублей впервые с 12 сентября
Курс рубля усилил снижение к доллару на фоне укрепления американской валюты на международном рынке форекс и мало меняется к евро, доллар поднялся выше 65 рублей впервые с 12 сентября, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости 08:29
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К 9 октября от российских властей не ждут дискуссионной повестки, переговорного процесса; время, отведенное на это, уже прошло, от российских властей ждут приемлемых внятных объяснений по представленной структуре, приводит Sport24.ru слова Гануса.
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По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, в России проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны) с доходами ниже прожиточного минимума.
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Почему Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»
Олег Кононов покинул пост главного тренера "Спартака", попросив об отставке сразу после домашнего поражения от "Оренбурга".
Газета.Ru вчера в 16:40
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Мосгорсуд признал законность заочного ареста основателя «Рольфа»
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Невестка Орбакайте поделилась редким фото тещи Никиты Преснякова
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Павел Мамаев дал интервью своей жене Алане: тюрьма, Кокорин, «Ростов»
Алана Мамаева взяла эксклюзив у мужа. Павел Мамаев дал самое необычное интервью в жизни.
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На Кубани рядом с кафе открыли стрельбу из автомата
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В ГИБДД анонсировали электронные водительские права на смартфоне
В ГИБДД разрабатывают инициативу внедрения электронных водительских прав, которые можно будет предъявлять при помощи смартфона.
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На космодроме «Плесецк» произведен пуск ракеты «Тополь-М»
Технологический пуск ракеты «Тополь-М» был произведен 30 сентября из шахтной пусковой установки, расположенной на Государственном испытательном космодроме «Плесецк».
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Бегуньи на чемпионате мира возмущены интимной видеосъемкой
Сразу несколько спортсменок, которых на стартовой позиции показали с разных ракурсов, включая вид сзади и снизу, высказали претензии организаторам, сообщает немецкое издание Bild.
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