Футбол
Евро-футбол.руГол Комличенко на 90-й минуте позволил «Младе» обыграть «Викторию»
«Млада Болеслав» оборвала победную серию «Виктории» в домашнем матче 12-го тура чемпионата Чехии. На 90-й минуте российский форвард Николай Комличенко реализовал пенальти и принес своей команде три очка - 2:1. Этот успех позволил «Младе» выйти на третье место.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 20:38, Вашингтон
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк просит прекратить спекуляции вокруг здоровья актрисы
Директор Анастасии Заворотнюк Стас Христов заявил, что актриса и ее близкие просят прекратить спекуляции вокруг ее состояния здоровья.
Газета.Ru 13:41
Политика
Отдых Путина в сибирской тайге показали на видео
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства накануне отдохнул в сибирской тайге, где насладился осенней природой, а также раскрыл планы Путина на день рождения.
Lenta.ru 19:07
Политика
Трамп выразил беспокойство по поводу своего наследия
Действующий американский лидер беспокоится по поводу своего наследия, передает ТАСС со ссылкой на Axios.
Взгляд.ру 19:24
Наука
Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии
Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».
Вести ПК в Воронеже 04 октября в 11:21
Футбол
«Барселона» разгромила «Севилью», Месси забил первый гол в сезоне
«Барселона» одержала уверенную победу над «Севильей» в матче 8-го тура Ла Лиги.
Sport24.ru 16:52
Политика
Таксист отказался везти Порошенко после митинга
РИА Новости 15:35
Происшествия
Один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП в Чите
В центре Читы столкнулись две иномарки, в результате аварии погиб один человек, еще шесть пострадали.
РБК 03:55
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 04 октября в 01:58
Происшествия
Серийный поджигатель автомобилей задержан во Владивостоке
Во Владивостоке задержан подозреваемый в серии поджогов автомобилей, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу Владивостоку.
Primpress.ru 19:38
Спорт
Глава РУСАДА рассказал о возможных санкциях со стороны WADA
Если объяснения не удовлетворят WADA, отечественный спорт ждут большие проблемы, рассказал глава РУСАДА Юрий Ганус.
Известия 19:14
Экономика
Минфин спрогнозировал рост реальных доходов россиян
Рост реальных доходов россиян по итогам 2019 года составит 0,1%, прогнозируют в Минфине.
Газета.Ru вчера в 11:08
Футбол
«Ювентус» нанес «Интеру» первое поражение в Серии A и стал лидером
«Ювентус» нанес «Интеру» первое поражение в текущем сезоне Серии A и возглавил таблицу итальянского чемпионата, опережая команду Антонио Конте на одно очко.
Sport24.ru 16:45
Здоровье
В РПЦ разъяснили отношение к абортам по медицинским показаниям
В Русской православной церкви (РПЦ) прокомментировали высказывание протоиерея Димитрия (Смирнова), который ранее осудил женщин, делающих аборт по медицинским показаниям.
Lenta.ru 14:34
Политика
Дипломаты РФ в США проконтролируют вылет Юмашевой в Москву
Сотрудники российского консульства в США проконтролируют в понедельник вылет из Нью-Йорка депутата Госдумы Инги Юмашевой, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.
Коммерсантъ 20:17
Происшествия
Подросток убил подругу и ее семью в Австрии
Российская газета 06:09
Шоу-бизнес
Преобразившаяся Лариса Долина вышла в свет и собрала комплименты
Сама Долина не ведет социальных сетей, поэтому поклонники певицы чаще видят свежие фотографии Ларисы на страничках ее коллег.
Uznayvse.ru 07:17
Экономика
Названы самые прогрессивные регионы России
Чукотка покажет лучшие результаты экономического роста в России в грядущие пять лет.
Lenta.ru 04 октября в 05:23
Происшествия
В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки
Встреча с агрессивной собакой может закончиться трагедией, если не попытаться остановить животное. Сделать это можно несколькими способами.
Российская газета вчера в 00:50
Кино
Миккельсен и Кодзима: Comic Con Russia открыл свои двери в Москве
Фильмы "Поиск" и "Профайл" были первыми ласточками, российский режиссер снял целый сериал "Глубокая ночь" о ходячих мертвецах и несколько серий презентовал на Comic Con.
РЕН ТВ 04 октября в 03:00
Общество
Названы города России, лидирующие по уровню зарплат
Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.
Газета.Ru 18:21
Здоровье
Дергающийся глаз может сигнализировать об инфекции
Причиной может являться неврологическое заболевание или инфекция вроде ОРВИ, гриппа и конъюнктивита.
Политическая Экспертиза 04:14
Здоровье
Эти сочетания лекарств могут привести к смерти, предупреждают медики
Врачи предупреждают, что некоторые медикаменты не могут приниматься одновременно, поскольку их сочетание может негативно отразиться на человеческом организме.
Московский Комсомолец 06:12
Здоровье
18 человек умерли и более тысячи заболели в США из-за курения вейпа
В США зарегистрировали 18 смертей из-за неизвестного легочного заболевания, которое предположительно развивается из-за курения вейпов.
Новые Известия 04 октября в 08:27
Экономика
Новак оценил ситуацию с разрешением Дании по «Северному потоку — 2»
Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах государства сохраняются.
RT на русском 04 октября в 09:46
Общество
Диетолог назвала самый полезный хлеб
Врач-диетолог Елена Соломатина в интервью "Вечерней Москве" рассказала, какой хлеб является наиболее полезным для человеческого организма.
РИА Новости 19:51
Культура
Стала известна причина смерти актрисы Марины Куклиной
Живая Кубань 14:01
Шоу-бизнес
Максим Галкин посмеялся над Лерой Кудрявцевой в инстаграме
Пародист не постеснялся посмеяться над ведущей с другого канала В своём инстаграме Макс выставил фото, в котором посмеялся над рейтингами передачи Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион".
SM News вчера в 11:02