РПЛ
Sportbox.RUГол Крыховяка принес «Локомотиву» победу в Сочи
|13′
Антон Миранчук
Эдер
|20′
Гжегож Крыховяк
Ибрагим Цаллагов
|38′
|42′
Дмитрий Живоглядов
|45′
Дмитрий Баринов
Александр Карапетян
Душан Лагатор
|46′
Игорь Юрганов
|62′
Никита Бурмистров
Эльмир Набиуллин
|69′
Андрей Мостовой
Антон Заболотный
|76′
|79′
Бенедикт Хеведес
Мурило Серкейра
|83′
Федор Смолов
Александр Коломейцев
Душан Лагатор
|90′+3′
«Локомотив» добился минимальной победы над «Сочи» в матче 9-го тура РПЛ. Победу железнодорожникам принес гол полузащитника Гжегожа Крыховяка, забитый в середине первого тайма после передачи Федора Смолова.
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