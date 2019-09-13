РПЛ

PrognozistPrognozistГол Крыховяка принес «Локомотиву» выездную победу над «Сочи»

Сочи — Локомотив
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, вчера
Сочи, Стадион «Фишт»
13′
Антон Миранчук
Эдер
20′
Гжегож Крыховяк
Ибрагим Цаллагов
38′
42′
Дмитрий Живоглядов
45′
Дмитрий Баринов
Александр Карапетян
Душан Лагатор
46′
Игорь Юрганов
62′
Никита Бурмистров
Эльмир Набиуллин
69′
Андрей Мостовой
Антон Заболотный
76′
79′
Бенедикт Хеведес
Мурило Серкейра
83′
Федор Смолов
Александр Коломейцев
Душан Лагатор
90′+3′
«Локомотив» в начале матча потерял из-за травмы и второго брата Миранчука - Антона, но смог до перерыва забить как потом оказалось победный мяч - гол на счету Крыховяка.
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