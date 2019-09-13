РПЛ
PrognozistГол Крыховяка принес «Локомотиву» выездную победу над «Сочи»
|13′
Антон Миранчук
Эдер
|20′
Гжегож Крыховяк
Ибрагим Цаллагов
|38′
|42′
Дмитрий Живоглядов
|45′
Дмитрий Баринов
Александр Карапетян
Душан Лагатор
|46′
Игорь Юрганов
|62′
Никита Бурмистров
Эльмир Набиуллин
|69′
Андрей Мостовой
Антон Заболотный
|76′
|79′
Бенедикт Хеведес
Мурило Серкейра
|83′
Федор Смолов
Александр Коломейцев
Душан Лагатор
|90′+3′
«Локомотив» в начале матча потерял из-за травмы и второго брата Миранчука - Антона, но смог до перерыва забить как потом оказалось победный мяч - гол на счету Крыховяка.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 11:46, Вашингтон
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