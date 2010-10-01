Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу, вероятно, сфолил против игрока «Краснодара» в центре поля перед голом «железнодорожников». Арбитр встречи Владислав Безбородов, однако, нарушения не зафиксировал, после чего Гжегож Крыховяк открыл счёт в матче 16-го тура чемпионата России.

Гол «Локомотива» в ворота «Краснодара» забит с предполагаемого фола

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