Футбол

Газета.RuГазета.RuГол Мане помог «Ливерпулю» вырвать победу в матче с «Астон Виллой»

Астон Вилла — Ливерпуль
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Вилла Парк»
Трезеге
21′
37′
Садьо Мане
58′
Вирджил ван Дейк
65′
Джорджиньо Вейналдум
Дивок Ориги
65′
Мохамед Салах
Алекс Окслейд-Чемберлен
Фредерик Гильбер
Ахмед Аль-Мухаммади
69′
Дуглас Луис
Конор Хурихэйн
73′
Ануар Эль-Гази
82′
84′
Адам Лаллана
Наби Кейта
Уэсли Мораес
Джонатан Коджиа
86′
87′
Эндрю Робертсон
90′+4′
Садьо Мане
"Ливерпуль" вырвал победу в матче с бирмингемской "Астон Виллой" в рамках 11-го тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая в Бирмингеме, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе хозяев отличился Махмуд Хассан.
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