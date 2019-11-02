"Ливерпуль" вырвал победу в матче с бирмингемской "Астон Виллой" в рамках 11-го тура чемпионата Англии. Встреча, прошедшая в Бирмингеме, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе хозяев отличился Махмуд Хассан.

Гол Мане помог «Ливерпулю» вырвать победу в матче с «Астон Виллой»

Авто Составлен рейтинг самых быстро ржавеющих иномарок в РФ Издание «NJCAR.RU» составило рейтинг подержанных иномарок 2005-2014 годов выпуска, которые быстрее всех подвергаются коррозии на дорогах мегаполисов.

Экономика Глава ПФР пообещал повысить пенсии на 18% Дроздов обосновал это тем, что Госдума приняла в первом чтении бюджет ПФР, где заложено, что пенсия растёт выше инфляции и за три года вырастает на 18%.

Технологии Машины россиян смогут самостоятельно парковаться и вызывать помощь Новая система может быть интегрирована с сервисом «ЭРА-ГЛОНАСС», это даст возможность в случае экстренной ситуации, если внезапно водителю станет плохо, быстро вызвать помощь.

Политика Байден обвинил Трампа в укреплении позиций России на Ближнем Востоке Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что выбранный лидером страны Дональдом Трампом курс во внешней политике способствует укреплению российских позиций на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

Гаджеты IPhone 12 станет революционным обновлением дизайна Apple За последние годы смартфоны новой линейки IPhone 12 станут самым крупным обновлением дизайна продукции компании Apple.

Происшествия В Забайкалье арестовали троих подростков за изнасилование и убийство В Кыринском районе Забайкальского края трое несовершеннолетних были арестованы за изнасилование и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека с летальным исходом.

Общество Диетологи назвали укрепляющие иммунитет продукты Диетологи назвали продукты, помогающие укрепить иммунитет человека, сообщает РИА "Новости".

Политика WP: Трамп испытывал ненависть к Украине с первых дней президентства Дональд Трамп испытывал "неукротимую ненависть" к Украине с первых дней пребывания на посту президента США.

Космос С доставкой на Луну: как Amazon обещает ускорить лунную программу NASA Для освоения космоса Безос еще в 2000 году основал компанию Blue Origin, которая теперь поборется за подряд NASA на изготовление модуля для доставки астронавтов на Луну и обратно.

Происшествия В Нарьян-Маре арестовали пустившего убийцу в детский сад охранника В Нарьян-Маре арестовали на два месяца охранника, который 31 октября беспрепятственно впустил в детский сад мужчину в состоянии алкогольного опьянения.

Происшествия В Кирове шестилетняя девочка выжила в двух ДТП за один день Шестилетняя девочка в Кирове выжила в двух авариях за одно утро: при столкновении автомобиля ее семьи с КамАЗом, а затем — в перевернувшейся скорой, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Общество Пятеро россиян удостоены японских орденов Восходящего солнца Пятеро россиян удостоены японских орденов Восходящего солнца за вклад в развитие отношений между двумя странами.

Хоккей ХК «Трактор» отправил в отставку главного тренера Скудру Челябинский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор» отправил в отставку главного тренера команды Петериса Скудру.

Общество «Роскосмос» расторг контракт на производство ракеты «Ангара» "Роскосмос" расторг контракт с Центром Хруничева на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2", следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Экономика Сбербанк запустит ипотеку для покупателей новостроек со ставкой 1% Сбербанк запустит новое предложение для застройщиков и покупателей квартир в новостройках.

Происшествия Возобновлены поиски пропавшего члена экипажа танкера «Залив Америка» В акватории порта Находка возобновлены поиски пропавшего после взрыва на танкере "Залив Америка" члена экипажа судна, приостановленные на ночь.

Культура Лидер Linkin Park записал песню для российского фильма «Аванпост» Один из лидеров и основателей культовой ню-метал-группы Linkin Park Майк Шинода записал саундтрек к грядущему российскому фантастическому боевику "Аванпост".

Единоборства Страшный нокаут в UFC: Кевин Ли победил Грегора Гиллеспи Американец Кевин Ли победил соотечественника Грегора Гиллеспи на турнире UFC 244 в Нью-Йорке.

Политика В Норвегии объяснили необходимость отмены санкций против России Глава губернского совета Финнмарка (самая северная и самая крупная административно-территориальная единица Королевства Норвегия) Рагнхильд Вассвик объяснила необходимость отмены антироссийских санкций.

Автоспорт Боттас из Mercedes выиграл квалификацию Гран-при США «Формулы-1» Финский пилот Валттери Боттас из команды Mercedes показал лучшее время в квалификации 19-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при США.