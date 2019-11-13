Футбол

RT на русскомRT на русскомГол Месси помог Аргентине обыграть Бразилию в товарищеском матче

Товарищеский поединок между национальными командами Аргентины и Бразилии завершился минимальной победой бело-голубых. Встреча, проходившая на стадионе Университета короля Сауда в Эр-Рияде, завершилась победой сборной Аргентины со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Лионель Месси.
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