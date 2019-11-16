Футбол

Sport.ruSport.ruГол Месси позволил Аргентине победить Бразилию

В Саудовской Аравии прошёл товарищеский матч между сборными Аргентины и Бразилии. Игра завершилась победой аргентинских футболистов. Единственный мяч забил Лионель Месси.
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Месси: «Побеждать Бразилию всегда приятно»

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Месси помог Аргентине обыграть Бразилию в товарищеском матче

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Месси прокомментировал победу сборной Аргентины над Бразилией

Матч ТВ15 ноября в 20:21
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Официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева сообщила, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия для вступления в силу контракта о поставке российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».
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Газета.Ru 04:04
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В Москве задержали более 50 участников антифашистского турнира по единоборствам

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Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
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Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
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Как рассказал "РГ" метеоролог, еще накануне в среду, 20 ноября, температура воздуха днем будет порядка +3 градусов, но на столичный регион начнет оказывать влияние арктический циклон - в ночь на четверг при ясной погоде воздух остынет до -7. А днем ожидается -2 градуса.
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Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии.
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В Донбассе «патриоты Украины» подняли звездно-полосатые флаги

Украинские военные в субботу подняли флаги США над своими позициями в Донбассе.
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Список подарков, который составила 10-летняя девочка из Лос-Анжелеса, сильно удивил ее отца.
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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