Футбол
Sport.ruГол Месси позволил Аргентине победить Бразилию
В Саудовской Аравии прошёл товарищеский матч между сборными Аргентины и Бразилии. Игра завершилась победой аргентинских футболистов. Единственный мяч забил Лионель Месси.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Месси прокомментировал победу сборной Аргентины в товарищеском матче с Бразилией
Чемпионатвчера в 00:32
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 07:53, Вашингтон
Политика
В ФСБ назвали дату передачи украинских кораблей на родину
В погрануправления ФСБ России по Крымскому полуострову заявили, что передача задержанных в Керченском проливе украинских кораблей обратно на родину пройдет в понедельник, 18 ноября.
Общество
За преступления при строительстве Восточного осуждены 58 человек
Следственный комитет России сообщил, что по факту растрат, мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями при строительстве космодрома Восточный осуждены 58 человек.
Политика
Лукашенко назвал условия для подписания дорожных карт с Россией
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Минск не подпишет дорожные карты по интеграции с Россией, если они будут противоречить независимости и суверенитету Минска и если не будут решены вопросы в экономике.
Политика
Ушаков назвал сроки встречи лидеров «нормандского формата»
Встреча лидеров «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, Россия) будет проведена в конце этого года.
Политика
В Тбилиси начался митинг оппозиции
Политика
Лукашенко объявил об участии в выборах президента в 2020 году
Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен вновь принять участие в выборах главы государства.
Общество
Умер лидер «Новой России» Никита Исаев
Глава движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики Никита Исаев умер в поезде Тамбов-Москва.
Политика
Саудовская Аравия и Россия обсудили поставку С-400
Официальный представитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Мария Воробьева сообщила, что Россия и Саудовская Аравия обсуждают условия для вступления в силу контракта о поставке российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф».
Экономика
СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара
ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Происшествия
В Москве задержали более 50 участников антифашистского турнира по единоборствам
Силовики ворвались на антифашистский турнир по единоборствам памяти Ивана Хуторского в Москве, сообщается в Telegram-канале Antifa jokes.
Здоровье
Названы первые симптомы рака легких
Как отмечает издание, есть и нетипичные симптомы рака легких.
Общество
Диетолог назвала наименее вредные сладости
Политика
Глава фракции «Слуги народа» в ВРУ оказался гражданином США
Как оказалось, глава фракции «Слуги народа» в Верховной Раде так себе «патриот».
Общество
В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах
Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
Происшествия
Момент падения автомобиля с детьми в реку в Петербурге попал на видео
Происшествия
Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани
В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Шоу-бизнес
Рудковская ответила на слухи о молоденькой любовнице Плющенко
По мнению некоторых подписчиков Плющенко и Рудковской, «скандал» с любовницей может быть частью пиар-раскрутки нового шоу «ЯнаСупер».
Общество
Климатическая зима придет в столицу 21 ноября
Как рассказал "РГ" метеоролог, еще накануне в среду, 20 ноября, температура воздуха днем будет порядка +3 градусов, но на столичный регион начнет оказывать влияние арктический циклон - в ночь на четверг при ясной погоде воздух остынет до -7. А днем ожидается -2 градуса.
Спорт
Нуждов обвинил главу СБР Драчева в нарушении регламента отбора
Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов обвинил главу организации Владимира Драчева в нарушении регламента отбора в национальную команду.
Единоборства
Конор МакГрегор отреагировал на поражение Артема Лобова
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, прокомментировал кулачный бой Артема Лобова и Джейсона Найта, завершившийся досрочным поражением «Русского Молота».
Музыка
Дебютный клип Галустяна набрал свыше миллиона просмотров за два дня
За первые два дня видео посмотрели более миллиона раз. К настоящему моменту под роликом уже свыше 1,6 млн просмотров.
Футбол
Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии
Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис раскритиковал комментаторов матча сборных России и Бельгии.
Политика
В Донбассе «патриоты Украины» подняли звездно-полосатые флаги
Украинские военные в субботу подняли флаги США над своими позициями в Донбассе.
Армия и оружие
ОАК сделает самолет Як-130 боевым
"Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) начала глубокую модернизацию учебно-боевого самолета Як-130, в результате которой самолет станет в значительной степени боевым.
Общество
Список новогодних подарков маленькой девочки потряс ее отца
Список подарков, который составила 10-летняя девочка из Лос-Анжелеса, сильно удивил ее отца.