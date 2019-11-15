Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руАргентина переиграла Бразилию благодаря голу Месси

Сборные Бразилии и Аргентины провели товарищеский матч в Саудовской Аравии. Болельщики смогли увидеть на поле звёзд с обеих сторон, но вот голами и опасными моментами участники матча особо не радовали. Тем не менее, начало было многообещающим.
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Бразилия — Аргентина. Прогноз (к. 1.58) и ставки на товарищеский матч 15 ноября 2019 года

LiveSport.ru13 ноября в 23:45

Месси вернулся в сборную и отомстил Бразилии

Спорт-Экспресс14:35

Аргентина и Бразилия выясняли, чьи пенальти хуже. Месси не забил с точки, но добыл кубок

Sport24.ru14:35

Бразилия — Аргентина: на что поставить?

Все про Спорт ру13 ноября в 04:01

Аргентина переиграла Бразилию благодаря голу Месси

Евро-футбол.ру14:00

Гол Месси и промах Жезуса с пенальти — в видеообзоре матча Бразилия — Аргентина

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Гол Месси позволил Аргентине победить Бразилию

Sport.ru15:30
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Происшествия

Американский пограничник ранил россиянина на границе с Мексикой

Американский пограничник ранил гражданина России из огнестрельного оружия. Инцидент произошел на границе США с Мексикой.
Известия 15:30
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Volkswagen привезет в Россию новый бюджетный кроссовер Tarek

Компания Volkswagen привезет в Россию новый бюджетный кроссовер Vokswagen Tarek.
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Андрей Малахов сообщил об исчезновении Татьяны Дорониной

Популярный телеведущий Андрей Малахов сообщил, что ему поступают тревожные звоночки от друзей главы МХАТ им. Горького Татьяны Дорониной, которая в последнее время перестала выходить на связь.
Bimru.ru 06:22
Теннис

Медведев проиграл Звереву на Итоговом турнире АТР

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл немецкому спортсмену Александру Звереву в третьем матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Газета.Ru 17:00
Кино

Компания Disney стала предупреждать о расизме в мультфильмах

Предупреждения о наличии «устаревших культурных образов» появились в стриминговом сервисе компании Disney+.
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Политика

Протестующие в Тбилиси разбивают палатки у парламента

Протестующие на площади перед парламентом Грузии в Тбилиси начали устанавливать палатки, сообщает "Интерфакс".
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Общество

Опубликована переписка убитой Соколовым аспирантки с подругой

Газета.Ru 07:58
Политика

Представителем кабмина Украины в Раде назначена депутат от «Слуги народа» Елена Шуляк

Депутат Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Елена Шуляк назначена представителем правительства в парламенте вместе Ирины Верещук, которая ранее отказалась от этой должности.
ТАСС 15:00
Общество

Запрет гостиниц в жилых помещениях не распространяется на посуточную аренду квартир

Постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях, подписанное премьер-министром Дмитрием Медведевым, не предусматривает запрет посуточной сдачи квартир, заявил «РИА Новости» первый заместитель председателя Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов.
Коммерсантъ 05:49
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
РБК 13 ноября в 12:25
Культура

В «Новом Иерусалиме» открыли выставку работ Марка Шагала

Выставку назвали «Шагал: между небом и землёй». 239 работ авангардиста привезли из трёх стран, чтобы показать всем желающим.
News.ru 12:44
Автоспорт

Даниил Квят: Машина просто сама по себе выключилась

Российский гонщик Даниил Квят остался доволен пятничными тренировками Гран При Бразилии, несмотря на неудачное окончание второй сессии.
Autosport.com.ru 16:36
Экономика

Экономисты подсчитали размер будущих пенсий граждан России

Речь идёт о соотношении пенсий и зарплаты в последний год работы.
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Представитель Эрдогана: в Анкаре ожидают визит Путина в начале января

Турция ожидает визит президента России Владимира Путина в первых числах января 2020 года, сообщил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын.
Аргументы и Факты 14:54
Футбол

«Аякс» продлил контракт с ван дер Саром

Исполнительный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар продолжит работу на этой должности до 2023 года.
Sportbox.RU 12:20
Шоу-бизнес

Стало известно, куда пропала Маша Алалыкина из группы «Фабрика»

Марию Алалыкину многие помнят по «Фабрике звезд». Она вполне успешно гастролировала с девичьей группой, а потом внезапно пропала.
Вести Подмосковья вчера в 04:44
Общество

Директор Галкина опровергла информацию об отмене его концертов

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Наука

Исследователи определили семь типов фейковых новостей

Исследователи определили следующие разновидности новостных фейков: газетные утки, предубежденное мнение, сатира, недостоверные сведения, комментарии, увещевательная (убеждающая) информация и городская журналистика.
Naked Science 12:14
Политика

Слова Собчак о Крыме проверят на экстремизм

Известия 12:15
Общество

СМИ узнали об отравлении «Кротом» ученого-математика

Ученый-математик Олег Ивашев-Мусатов отравился средством для прочистки труб «Крот», выпив жидкость по ошибке, сообщают «Пятый канал» и РЕН ТВ.
РБК 12:46
Армия и оружие

National Interest рассказал о полетах B-52 у российских военных баз

Бомбардировщики стратегического назначения ВВС США B-52 все чаще подлетают на минимальное расстояние к Баренцеву морю.
Суть событий вчера в 10:59
Здоровье

Симптомы депрессии усиливаются в течение последнего года жизни

Ugpressa.ru вчера в 14:29
Технологии

Илон Маск планирует вылечить аутизм и шизофрению

Фото: Jae C. Hong / AP Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск думает, что его компания Neuralink победит аутизм, шизофрению и другие заболевания, связанные с мозгом.
Inc. Russia вчера в 13:34
Космос

Астроном заменил Луну другими планетами и показал результат

Астроном создал уникальное видео, на котором он заменил Луну другими планетами.
Актуальные Новости 13 ноября в 04:24
Общество

Активы компании Дерипаски в США оказались заблокированы из-за санкций

В результате введения санкций счета в Wells Fargo были заблокированы, а зарегистрированный в США агент компании полностью прекратил свою деятельность.
РИА Новости 16:36
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о драке с Леной Темниковой

Однажды - говорит Серябкина в своем интервью - произошёл момент, когда их конфликт с Темниковой перерос в драку.
Bimru.ru вчера в 07:30
Общество

Скворцова назвала средние зарплаты врачей

Ранее Росстат приводил данные, что в первом полугодии текущего года средняя зарплата врачей в России равна 79,2 тыс. рублей.
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«Нафтогаз» заявил об усилении позиции на переговорах с «Газпромом»

Позиции Украины на переговорах с «Газпромом» по транзиту газа усиливаются после подписания украинским лидером Владимиром Зеленским закона, который позволяет завершить процедуры по созданию независимого оператора газотранспортной системы с помощью его выделения из «Нафтогаза».
RT на русском 13:55
Наука

Шопоголизм в интернете захотели признать психическим расстройством

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На Украине сотрудники СБУ и ЦРУ задержали одного из лидеров ИГ

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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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