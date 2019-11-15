Сборные Бразилии и Аргентины провели товарищеский матч в Саудовской Аравии. Болельщики смогли увидеть на поле звёзд с обеих сторон, но вот голами и опасными моментами участники матча особо не радовали. Тем не менее, начало было многообещающим.

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