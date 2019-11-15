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Евро-футбол.руАргентина переиграла Бразилию благодаря голу Месси
Сборные Бразилии и Аргентины провели товарищеский матч в Саудовской Аравии. Болельщики смогли увидеть на поле звёзд с обеих сторон, но вот голами и опасными моментами участники матча особо не радовали. Тем не менее, начало было многообещающим.
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Бразилия — Аргентина. Прогноз (к. 1.58) и ставки на товарищеский матч 15 ноября 2019 года
LiveSport.ru13 ноября в 23:45
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