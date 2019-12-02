"Барселона" одержала победу над "Атлетико" в матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча в Мадриде завершилась со счетом 1:0 в пользу "Барселоны". Гол забил Лионель Месси на 86-й минуте.

Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико» в Ла Лиге

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