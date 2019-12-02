Футбол

РИА НовостиРИА НовостиГол Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико» в Ла Лиге

Атлетико — Барселона
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Ванда Метрополитано»
Томас Парти
8′
18′
Хуниор Фирпо
Анхель Корреа
21′
32′
Жерар Пике
51′
Иван Ракитич
65′
Клеман Лангле
Жоау Феликс
Витоло
66′
Витоло
69′
Фелипе
73′
Анхель Корреа
Тома Лемар
73′
73′
Артур
Артуро Видаль
83′
Жерар Пике
Самюэль Умтити
86′
Лионель Месси
Эктор Эррера
Ренан Лоди
87′
"Барселона" одержала победу над "Атлетико" в матче 15-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча в Мадриде завершилась со счетом 1:0 в пользу "Барселоны". Гол забил Лионель Месси на 86-й минуте.
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