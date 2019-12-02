Футбол
Газета.RuГол Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико» в матче Ла Лиги
Томас Парти
|8′
|18′
Хуниор Фирпо
Анхель Корреа
|21′
|32′
Жерар Пике
|51′
Иван Ракитич
|65′
Клеман Лангле
Жоау Феликс
Витоло
|66′
Витоло
|69′
Фелипе
|73′
Анхель Корреа
Тома Лемар
|73′
|73′
Артур
Артуро Видаль
|83′
Жерар Пике
Самюэль Умтити
|86′
Лионель Месси
Эктор Эррера
Ренан Лоди
|87′
|33%
|Владение мячом
|67%
|77%
|Процент точных передач
|88%
|6
|Удары в сторону ворот
|3
|2
|Удары в створ ворот
|5
|4
|Сейвы вратарём
|2
|2
|Офсайды
|1
|9
|Угловые
|5
|15
|Отборы
|9
|13
|Фолы
|11
|4
|Желтые карточки
|4
|–
|Красные карточки
|–
Атлетико
Расстановка 4‑4‑2
13
Облак
23
Триппьер
18
Фелипе
22
Эрмосо
8
Сауль
11
Лемар
12
Лоди
5
Парти
6
Коке
20
Витоло
9
Мората
1
Тер Штеген
20
Роберто
23
Умтити
15
Лангле
24
Фирпо
22
Видаль
4
Ракитич
21
Де Йонг
10
Месси
9
Суарес
17
Гризманн
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
Каталонская "Барселона" обыграла мадридский "Атлетико" в матче 15-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила на домашнем поле "матрасников" "Ванда Метрополитано" и завершилась с минимальным счетом 1:0 в пользу гостей.
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