Футбол

Газета.RuГазета.RuГол Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико» в матче Ла Лиги

Атлетико — Барселона
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, вчера
Стадион «Ванда Метрополитано»
Томас Парти
8′
18′
Хуниор Фирпо
Анхель Корреа
21′
32′
Жерар Пике
51′
Иван Ракитич
65′
Клеман Лангле
Жоау Феликс
Витоло
66′
Витоло
69′
Фелипе
73′
Анхель Корреа
Тома Лемар
73′
73′
Артур
Артуро Видаль
83′
Жерар Пике
Самюэль Умтити
86′
Лионель Месси
Эктор Эррера
Ренан Лоди
87′
Каталонская "Барселона" обыграла мадридский "Атлетико" в матче 15-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила на домашнем поле "матрасников" "Ванда Метрополитано" и завершилась с минимальным счетом 1:0 в пользу гостей.
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