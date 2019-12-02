Каталонская "Барселона" обыграла мадридский "Атлетико" в матче 15-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила на домашнем поле "матрасников" "Ванда Метрополитано" и завершилась с минимальным счетом 1:0 в пользу гостей.

Гол Месси принес «Барселоне» победу над «Атлетико» в матче Ла Лиги

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