Футбол

Вести.RuВести.RuГол Месси принес «Барселоне» победу над мадридским «Атлетико»

Атлетико — Барселона
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Ванда Метрополитано»
Томас Парти
8′
18′
Хуниор Фирпо
Анхель Корреа
21′
32′
Жерар Пике
51′
Иван Ракитич
65′
Клеман Лангле
Жоау Феликс
Витоло
66′
Витоло
69′
Фелипе
73′
Анхель Корреа
Тома Лемар
73′
73′
Артур
Артуро Видаль
83′
Жерар Пике
Самюэль Умтити
86′
Лионель Месси
Эктор Эррера
Ренан Лоди
87′
В Мадриде состоялась встреча 15-го тура чемпионата Испании по футболу между местным "Атлетико" и каталонской "Барселоной". Гости оказались сильнее хозяев поля со счетом 1:0. Автором победного мяча стал лидер сине-гранатовых Лионель Месси.
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