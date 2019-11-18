Спас Аргентину от поражения Месси, который реализовал пенальти в компенсированное время. Напомним, несколько дней назад Аргентина в товарищеском матче обыграла Бразилию со счётом 1:0. Уругвай в товарищеском матче был сильнее Венгрии — 2:1.

Гол Месси спас Аргентину от поражения в матче с Уругваем

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