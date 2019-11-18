Футбол

ЧемпионатЧемпионатГол Месси спас Аргентину от поражения в матче с Уругваем

В середине второго тайма аргентинская сборная восстановила равновесие благодаря голу Серхио Агуэро с передачи Лионеля Месси. На 68-й минуте уругвайскую национальную команду вывел вперёд Суарес. Спас Аргентину от поражения Месси, который реализовал пенальти в компенсированное время.
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