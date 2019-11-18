Футбол
ЧемпионатГол Месси спас Аргентину от поражения в матче с Уругваем
В середине второго тайма аргентинская сборная восстановила равновесие благодаря голу Серхио Агуэро с передачи Лионеля Месси. На 68-й минуте уругвайскую национальную команду вывел вперёд Суарес. Спас Аргентину от поражения Месси, который реализовал пенальти в компенсированное время.
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Аргентина — Уругвай. Прогноз (к. 2.00) и ставки на товарищеский матч 18 ноября 2019 года
LiveSport.ru17 ноября в 02:15
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