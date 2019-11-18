Футбол

Sport24.ruSport24.ruКавани прокомментировал стычку с Месси во время товарищеского матча

Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани рассказал о своем конфликте на поле с форвардом команды Аргентины Лионелем Месси. В одном из эпизодов матча Месси и Кавани довели дело до стычки, которую удалось успокоить с помощью их партнеров по команде.
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