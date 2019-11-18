Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани рассказал о своем конфликте на поле с форвардом команды Аргентины Лионелем Месси. В одном из эпизодов матча Месси и Кавани довели дело до стычки, которую удалось успокоить с помощью их партнеров по команде.

Кавани прокомментировал стычку с Месси во время товарищеского матча

Все про Спорт ру

Политика Путин назвал причину распада СССР Президент России Владимир Путин назвал причину распада Советского Союза, выступая на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!" в Москве.

Экономика Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".

Политика Зеленский приехал на КПП у станицы Луганской Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на контрольно-пропускной пункт у станицы Луганской, где ожидается открытие моста через реку Северный Донец.

Политика В МИД Украины рассказали о перспективах суда против России Решение Международного суда ООН в деле Украины против России может быть вынесено в 2020 году, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью телеканалу «24».

Спорт Воронина вошла в состав сборной России на Кубок мира по биатлону Тамара Воронина включена в состав сборной России по биатлону на первые этапы Кубка мира, Ирина Старых и Екатерина Глазырина вошли в состав команды на этапы Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).

Кино Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам» Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.

Общество РЖД показали макет нового плацкартного вагона На стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России" был показан макет нового плацкартного вагона.

Политика Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".

Шоу-бизнес СМИ сообщили о значительном улучшении самочувствия Заворотнюк Слухи о серьезном заболевании актрисы начали появляться в августе. Ряд СМИ сообщил, что Заворотнюк диагностировали раковую опухоль мозга.

Кино Анна Михалкова прокомментировала скандал вокруг Кристины Асмус Заслуженная артистка России Анна Михалкова дала комментарий по поводу постельной сцены Кристины Асмус в фильме «Текст».

Общество Принят закон о расчете военных пенсий До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.

Наука В Денисовой пещере нашли древнейшую фигурку пещерного льва Археологи нашли в Денисовой пещере фигурку пещерного льва, вырезанную из бивня мамонта, сообщается на сайте издания Сибирского отделения РАН.

Происшествия Экс-полковник МВД Захарченко прибыл в мордовскую колонию Осужденный за получение взятки и воспрепятствование правосудию экс-полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко прибыл отбывать наказание в Мордовию.