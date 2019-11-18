Футбол
Sport24.ruКавани прокомментировал стычку с Месси во время товарищеского матча
Нападающий сборной Уругвая Эдинсон Кавани рассказал о своем конфликте на поле с форвардом команды Аргентины Лионелем Месси. В одном из эпизодов матча Месси и Кавани довели дело до стычки, которую удалось успокоить с помощью их партнеров по команде.
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Аргентина — Уругвай. Прогноз (к. 2.00) и ставки на товарищеский матч 18 ноября 2019 года
LiveSport.ru17 ноября в 02:15
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Новак заявил об обсуждении с Украиной прямых поставок газа
Россия обсуждает с Украиной прямые поставки 15 миллиардов кубометров газа в год, рассказал журналистам министр энергетики Александр Новак.
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Президент России Владимир Путин назвал причину распада Советского Союза, выступая на инвестиционном форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!" в Москве.
Экономика
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Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
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Украина обвинила Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что на задержанных Россией кораблях демонтировано практически все оборудование, в том числе унитазы, розетки, плафоны.
Политика
Зеленский приехал на КПП у станицы Луганской
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на контрольно-пропускной пункт у станицы Луганской, где ожидается открытие моста через реку Северный Донец.
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В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
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Пропавшую на Кубани девятилетнюю девочку нашли живой в выгребной яме
Пропавшую девятилетнюю жительницу кубанского хутора Родниковский нашли живой, сообщило местное издание "Кубанские новости".
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Медведев рассказал о трудностях при интеграции с Белоруссией
Если не идти на компромисс, процесс интеграции России и Белоруссии может быть под угрозой, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Решение Международного суда ООН в деле Украины против России может быть вынесено в 2020 году, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль в интервью телеканалу «24».
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Путин в четверг примет участие в открытии движения по МЦД
После открытия первых двух диаметров планируется запустить еще три: Зеленоград-Раменское, Апрелевка-Железнодорожный и Пушкино-Домодедово.
Спорт
Воронина вошла в состав сборной России на Кубок мира по биатлону
Тамара Воронина включена в состав сборной России по биатлону на первые этапы Кубка мира, Ирина Старых и Екатерина Глазырина вошли в состав команды на этапы Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), сообщается на официальном сайте Союза биатлонистов России (СБР).
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Общество
РЖД показали макет нового плацкартного вагона
На стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России" был показан макет нового плацкартного вагона.
Политика
Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Футбол
Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун
Общество
ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
Благодаря поправкам ГАИ сможет досрочно и без решения суда прекратить срок действия водительского удостоверения.
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о значительном улучшении самочувствия Заворотнюк
Слухи о серьезном заболевании актрисы начали появляться в августе. Ряд СМИ сообщил, что Заворотнюк диагностировали раковую опухоль мозга.
Кино
Анна Михалкова прокомментировала скандал вокруг Кристины Асмус
Заслуженная артистка России Анна Михалкова дала комментарий по поводу постельной сцены Кристины Асмус в фильме «Текст».
Недвижимость
Число ипотечных сделок в Москве выросло на месяц на 20%
"В октябре зарегистрировано 8 029 договоров ипотечного жилищного кредитования, что на 21% превышает показатель сентября (6 635)", - говорится в сообщении.
Шоу-бизнес
Полиция допросила Лолиту Милявской по заявлению ее мужа
Развод певицы Лолиты Милявской с мужем спортивным тренером Дмитрием Ивановым перерос в скандал огромного масштаба.
Происшествия
Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Общество
Принят закон о расчете военных пенсий
До 2021 года будет "заморожено" ежегодное увеличение на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Шоу-бизнес
Ангелина Вовк возмущена возвращением Софии Ротару в Россию
Наука
В Денисовой пещере нашли древнейшую фигурку пещерного льва
Археологи нашли в Денисовой пещере фигурку пещерного льва, вырезанную из бивня мамонта, сообщается на сайте издания Сибирского отделения РАН.
Происшествия
Экс-полковник МВД Захарченко прибыл в мордовскую колонию
Осужденный за получение взятки и воспрепятствование правосудию экс-полковник МВД РФ Дмитрий Захарченко прибыл отбывать наказание в Мордовию.
Технологии
Секретный проект Билла Гейтса ведет к «прорыву в чистой энергии»
Стартап-компания, финансируемая Биллом Гейтсом и другими крупными экологическими инвесторами, построила солнечную электростанцию, где большие зеркальные панели направляют солнечный свет друг к другу, чтобы умножать тепло, концентрируя солнечную энергию.
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Иосиф Пригожин: У Валерии на «Песне года-94» была выбита челюсть
Иосиф Пригожин утверждает, что Валерии пришлось жить в квартире родителей, где всего находилось шесть человек.