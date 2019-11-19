Футбол

ЧемпионатЧемпионатГол Месси спас Аргентину от поражения в матче с Уругваем

В середине второго тайма аргентинская сборная восстановила равновесие благодаря голу Серхио Агуэро с передачи Лионеля Месси. На 68-й минуте уругвайскую национальную команду вывел вперёд Суарес. Спас Аргентину от поражения Месси, который реализовал пенальти в компенсированное время.
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Кавани предложил Месси подраться. Лионель был согласен

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Конфликт на поле между Кавани и Месси

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СМИ: Месси и Кавани устроили потасовку в перерыве матча Аргентина — Уругвай

Матч ТВвчера в 20:41
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Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани

Газета.Ru 16 ноября в 05:24
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Жена Боярского рассказала об участии внучки на балу дебютанток Tatler

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США объявили о признании поселений Израиля на территории Палестины

Администрация американского президента Дональда Трампа пересматривает позицию США относительно легитимности поселений Израиля на территории Палестины и больше не считает их противоречащими международному праву, заявил глава Госдепа Майк Помпео.
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«Газпром» направил «Нафтогазу» последнее предложение по транзиту

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Газета.Ru вчера в 08:58
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Юрген Клопп: «Больше всего ненавижу играть на стадионе „Севильи“»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о том, на каком стадионе ему больше всего не нравится играть на выезде.
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Адвокат заявил о возможном влиянии полнолуния на историка Соколова

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Россияне собрали миллион евро на восстановление Венеции

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В сети появилось фото певицы МакSим без фильтров и фотошопа

Лицо певицы было одутловатым и опухшим, что вновь спровоцировало слухи о её болезни и приеме гормональных препаратов.
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Актер Юрий Соломин в тяжелом состоянии попал в больницу

Срочно госпитализирован советский и российский актер Юрий Соломин. В тяжелом состоянии его положили в одну из московских больниц.
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Дату и место возможных переговоров Путина и Зеленского узнали СМИ

Появились данные о дате и месте проведения возможных двусторонних переговоров глав России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Южный Федеральный вчера в 23:39
Происшествия

Прокурор просит 20 лет колонии для обвиняемой во взрыве в Петербурге

RT на русском 06:30
Происшествия

Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой

Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
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СК возбудил дело против матери, пустившей за руль ребенка

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая пустила за руль автомобиля в момент езды своего шестилетнего ребенка.
Газета.Ru 06:38
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В сборной России введена система штрафов

В случае если опоздание не имело уважительной причины 750 евро. Опоздание на официальные мероприятия национальной команды – штраф 1000 евро.
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Бум электрокаров может уничтожить целую отрасль

Отрасль смазочных материалов, общемировой объем рынка которых составляет более 146 млрд долларов, может исчезнуть из-за роста производства электромобилей.
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Китай назвал слабые места России. Совфед ответил

Китайское издание Sohu опубликовало статью, в которой автор рассуждает о слабостях России.
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Армия и оружие

В Минобороны РФ выразили недоумение в связи с обвинениями МИД Турции

Заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу о якобы невыполнении Россией своих обещаний по Сирии вызвало в министерстве обороны РФ недоумение.
Российская газета 06:56
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На Первом стартует сериал «Ничто не случается дважды»

Оксана Байрак режиссер Не пропустите премьеру сериала «Ничто не случается дважды» в этот понедельник, 18 ноября, на Первом канале.
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Зеленский назвал уход Тимошенко в оппозицию «давней традицией»

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Армия и оружие

НАТО намерено признать космос сферой военной деятельности

Североатлантический альянс намерен признать космос сферой военной деятельности НАТО.
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Экономика

Сбербанк купит долю в Mail.ru Group

Интернет-холдинг и банк подписали соглашение о создании СП Сбербанк договорился о выкупе доли в компании «МФ Технологии» у Газпромбанка и «Ростеха», что даст ему более 20% голосующей доли в Mail.ru Group.
Коммерсантъ 02:00
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Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
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Юрий Поляков: «То, что случилось с Дорониной, вызывает оторопь»

На прошлой неделе свое шестидесятипятилетие отметил писатель и драматург Юрий Поляков.
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Врачи связали рубцевание кожи на ладонях c повышенным риском рака

Ученые-врачи связали рубцевание кожи на ладонях c повышенным риском рака.
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Звезда Голливуда Джонни Депп снова одинок: Полина Глен, исполнительница танцев гоу-гоу из Петербурга, бросила своего возлюбленного и вернулась на родину.
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Госдума разрешила демонстрацию свастики при условии осуждения нацизма

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон, разрешающий использование нацистской символики при условии осуждения нацизма.
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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