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ProstoProSportМесси согласился подраться с Кавани во время матча Аргентины и Уругвая
Нападающий французского "ПСЖ" Эдинсон Кавани предложил подраться форварду испанской "Барселоны" Лионелю Месси во время товарищеского матча между сборными Аргентины и Уругвая, завершившегося ничьей 2:2.
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Товарищеский матч. Аргентина и Уругвай сыграли вничью, Месси и Суарес забили и отдали
Sports.ruвчера в 14:00
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