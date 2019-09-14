Любопытно, что все мячи римский клуб забил до 33-й минуты. Нападающий гостей Доменико Берарди во втором тайме оформил дубль, но не смог приблизить команду даже к ничьей. Отметим также, что Мхитарян проводил свой первый матч за "Рому", Для "Ромы" это первая победа в сезоне.

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