Футбол

Sport24.ruSport24.ruГол Мхитаряна помог «Роме» победить «Сассуоло»

Рома — Сассуоло
4 – 2
Матч завершён
Чемпионат Италии, сегодня
Стадион «Олимпико»
Бриан Кристанте
12′
Эдин Джеко
19′
Генрих Мхитарян
22′
Лоренцо Пеллегрини
28′
33′
Педро Обианг
Джастин Клюйверт
33′
46′
Мануэль Локателли
Джереми Толян
53′
Доменико Берарди
70′
Федерико Пелузо
Мерт Мюльдюр
Джастин Клюйверт
Николо Дзаньоло
72′
72′
Доменико Берарди
Алессандро Флоренци
Леонардо Спинаццола
73′
82′
Джереми Толян
84′
Альфред Данкан
Хамед Траоре
Лоренцо Пеллегрини
Хавьер Пасторе
84′
Любопытно, что все мячи римский клуб забил до 33-й минуты. Нападающий гостей Доменико Берарди во втором тайме оформил дубль, но не смог приблизить команду даже к ничьей. Отметим также, что Мхитарян проводил свой первый матч за "Рому", Для "Ромы" это первая победа в сезоне.
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