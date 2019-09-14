Любопытно, что все мячи римский клуб забил до 33-й минуты. Нападающий гостей Доменико Берарди во втором тайме оформил дубль, но не смог приблизить команду даже к ничьей. Отметим также, что Мхитарян проводил свой первый матч за "Рому", Для "Ромы" это первая победа в сезоне.

Все про Спорт ру

Шоу-бизнес Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил, что тяжело больной актрисе Анастасии Заворотнюк осталось жить всего несколько дней.

Гаджеты Lenovo выпустила новые умные часы Carme Китайская компания Lenovo объявила о выходе новой модели умных часов Lenovo Carme.

Общество Резкое похолодание ожидает Ростовскую область В Ростовской области с 19 сентября начнётся резкоепохолодание, следует из прогноза Гидрометцентра.

Политика Пушилин: Украине грозят санкции со стороны Германии и Франции Об изменениях и корректировках текста Минских соглашений не может быть и речи, - прокомментировал Пушилин.

Общество С 1 октября изменятся в России правила ухода в отпуск С начала октября в России вступают в силу поправки, внесенные в Трудовой кодекс, о новом порядке ухода работающих граждан в отпуск.

Экономика Стали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году власти России и Белоруссии после ряда переговоров на высшем уровне объявили о начале процесса углубления интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии.

Финансы Аналитик: Данные по промпроизводству могут разочаровать рубль В целом, прогнозирует аналитик, на будущей неделе можно ожидать курса доллара на уровнях в 65-66 рублей, курса евро — в диапазоне 71,5-73 рублей.

Происшествия Участник акции против храма в Екатеринбурге получил полгода исправительных работ Жителя Екатеринбурга Станислава Мельниченко, который участвовал в акции протеста против строительства храма на месте городского сквера, приговорили к шести месяцам исправительных работ за оскорбление представителя власти.

Общество Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.

Общество Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".

Кино HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах и драконах Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.

Общество Москвичам пообещали первый снег «В небе столичного региона к выходным кое-где вместе с дождем могут появиться первые белые мухи — вкрапления в осадки небольшого мокрого снега», — поясняется в сообщении метеорологов.

Футбол Сегодня двумя матчами заканчивается 9 тур чемпионата России по футболу Телеканал "Матч ТВ" покажет в прямом эфире матч между "Ростовом" и "Ахматом", начиная с 20 часов 30 минут.

Политика Президент Ирана прибыл в Турцию для участия в саммите по Сирии Президент Ирана Хасан Рухани прибыл в столицу Турции, город Анкару для участия в трехстороннем саммите по Сирии.

Авто Назван топ-5 лучших среднеразмерных кроссоверов в России Эксперты портала CarsWeek составили топ-5 лучших среднеразмерных кроссоверов на российском рынке.

Происшествия В Красноярске восемь человек погибли на пожаре в жилом доме Восемь человек, четверо из которых - дети, погибли на пожаре, произошедшем в ночь на понедельник, 16 сентября, в Октябрьском районе Красноярска.

Происшествия СК возбудил дело о многомиллиардном мошенничестве с пенсиями Уголовное дело по ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере) возбудило управление СК по Центральному округу Москвы.

Шоу-бизнес Девушка ужаснулась, увидев на УЗИ, как на неё с монитора смотрит демон Будущая мама отправилась на УЗИ, где её ждал большой сюрприз. Когда девушка взглянула на монитор, осталась просто в ужасе, пишет Daily Mail.

Армия и оружие В ДНР был приказ на устранение Цемаха: «невероятные подробности» похищения от ВСУ Как сообщала «Русская Весна», в результате обмена заключенными 7 сентября Владимир Цемах с позывным «Борисыч» был возвращен в Россию, а потом и в ДНР.

Экономика Forbes назвал крупнейшие частные компании России Компания «ЛУКОЙЛ» в седьмой раз подряд возглавила список крупнейших частных компаний России по версии журнала Forbes.

Политика Истребитель Су-35 показал фигуры высшего пилотажа в небе над Стамбулом Российский многоцелевой истребитель Су-35 и самолет-амфибия Бе-200, которые прибыли в Турцию, чтобы принять участие во втором технологическом фестивале Teknofest, продемонстрировали свои возможности в небе над Стамбулом.

Финансы Курсы валют на сегодня, 16 сентября 2019 года Курсы валют сегодня 16 сентября 2019 Центробанк РФ установлены на уровне: Европейская валюта Курс доллара на сегодня, 16.09.2019 установленный Центральным банком России такой: 64.47 руб за 1 USD.

Кино Вышел трейлер фильма про противостояние «Форда» и «Феррари» В основу сюжета фильма легла реальная история инженеров и дизайнеров компании "Ford", которые поставили перед собой цель разработать спорткар, способный опередить "Firrari" на 24-часовой гонки в Ле-Мане.

Общество В Петербурге закрыли дамбу из-за угрозы наводнения Затворы комплексов защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений закрыли из-за резкого подъема воды.