Футбол
Газета.RuНеймар принес победу «ПСЖ» в матче с «Лионом»
Встреча состоялась на стадионе "Стад де Люмьер" в Лионе. Итоговый счет матча в пользу столичной команды - 1:0. Единственный гол в матче забил бразильский нападающий парижан Неймар на 87-й минуте.
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Экономика
Минфин анонсировал масштабное сокращение госслужащих в России
Российские власти с 2020 года начнут реализацию реформы в сфере госуправления: она приведет к масштабному сокращению численности госслужащих в течение нескольких лет и повышению зарплат оставшимся.
RT на русском вчера в 20:19
Футбол
Гол Бензема принёс «Реалу» победу в матче с «Севильей»
Чемпионат вчера в 16:51
Шоу-бизнес
Пациентка клиники заявила о прекращении лечения Заворотнюк
Женщина, называющая себя пациентом одного из частных московских медцентров, заявила, что врачи прекратили лечение актрисы Анастасии Заворотнюк.
РИА Новости вчера в 19:16
Кино
«Чернобыль» получил премию «Эмми» как лучший мини-сериал
Известия вчера в 22:30
Авто
Появилась информация о Kia Sorento нового поколения
Ожидается, что официальная премьера нового поколения Kia Sorento состоится в ближайшие месяцы, а продажи начнутся в начале следующего года.
Тарантас Ньюс вчера в 23:30
Футбол
Гол Ярмоленко помог «Вест Хэму» обыграть «Манчестер Юнайтед»
Вести.Ru вчера в 11:00
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В Сети появились фотографии боевых машин ВДВ, разбившихся при десантировании во время учений "Центр-2019".
РИА Новости вчера в 21:11
Общество
ФСБ использовала амнистию капитала против бизнеса
ФСБ не только изъяла в здании центрального аппарата ФНС одну из специальных деклараций об амнистии, но и использует ее в качестве доказательства в уголовном деле, а суд нарушений в этом не усмотрел.
Ведомости вчера в 17:13
Здоровье
В России могут начать бесплатно выдавать назначенные лекарства
Минздрав в рамках разработки единой цифровой системы амбулаторного лекарственного обеспечения пытается просчитать варианты выдачи пациентам поликлиник необходимых лекарств.
Газета.Ru вчера в 11:19
Политика
Посольство России ответило на планы Роули судиться с Москвой
Посольство России в Великобритании прокомментировало сообщение о том, что подданный Соединенного Королевства Чарльз Роули, который, по версии Скотленд-Ярда, был отравлен «Новичком» в Эймсбери летом прошлого года, собирается подать на Москву в суд.
Известия вчера в 12:53
Экономика
Опубликованы данные об уровне зарплат в российских регионах
Опубликованы данные об уровне роста заработной платы в регионах России. Быстрее всего зарплаты растут в Костромской области.
RT на русском вчера в 21:58
Автоспорт
Квят прокомментировал аварию с Райкконеном на Гран-при Сингапура
Российский гонщик команды «Торро Россо» Даниил Квят заявил, что столкновения с финном Кими Райкконеном из «Альфа Ромео» на этапе Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре произошло по вине последнего.
Известия вчера в 14:03
Общество
В Японии из-за тайфуна пострадали 19 человек
По меньшей мере 19 человек пострадали в Окинаве из-за тайфуна «Тапа», как минимум один человек погиб.
RT на русском 21 сентября в 20:16
Авто
В РФ заработали новые правила расчета транспортного налога
Новые правила будут применять для транспортного налога за 2018 г. К тому же отменили федеральную льготу для организаций.
Независимый публицист 21 сентября в 22:55
Происшествия
В Иркутске задержали четырех сторонников шамана Габышева
В Иркутске полицейские на съемной квартире задержали четырех сторонников шамана Александра Габышева, который хотел дойти до Москвы, чтобы «изгнать Путина».
Медиазона вчера в 10:38
Происшествия
Часы по цене квартиры украдены у депутата на Крещатике
Депутат Киевсовета от партии «Солидарность» Георгий Ясинский лишился дорогих часов, воры незаметно сняли их с руки и скрылись в толпе, сообщает 22 сентября издание «Страна.UA».
REGNUM вчера в 18:36
Энергетика
WSJ: Восстановление объектов Saudi Aramco может занять месяцы
Государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco могут потребоваться месяцы на ремонт после атак.
RT на русском вчера в 18:45
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание
Средняя суточная температура составит всего 6-7 градусов, что больше характерно для октября, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Российская газета вчера в 22:00
Политика
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец вчера в 02:00
Общество
Со вторника москвичей ждет ясная погода
Как рассказали в Гидрометцентре, завтра в Москве осадки не прогнозируются, а по области возможны местами, но уже со вторника погода будет ясной.
Российская газета вчера в 05:03
Спорт
Ставшая интернет-звездой американская гимнастка снялась обнаженной
Американская гимнастка Кэтлин Охаши приняла участие в обнаженной фотосессии ESPN Body Issue.
Sport24.ru 21 сентября в 07:18
Происшествия
Убившего подругу студента опознали на улице по окровавленной одежде
Lenta.ru вчера в 17:29
Экономика
Британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
Совет директоров британского туроператора Thomas Cook пришел к выводу о необходимости объявить "о принудительной ликвидации компании с немедленным вступлением решения в силу", сообщает The Mirror.
Интерфакс вчера в 23:20
Происшествия
Захваченных у берегов Камеруна российских моряков освободили
Посольство РФ подтвердило информацию об освобождении российских моряков, захваченных в плен близ Камеруна.
Интерфакс вчера в 07:06
Космос
На поверхности кометы зафиксировали движение
Rusargument вчера в 18:11
Наука
Мангусты сделали лягушек с острова Амамиосима трусливее
N+1 21 сентября в 11:13
Шоу-бизнес
Майли Сайрус рассталась со своей девушкой
В августе этого года 26-летняя американская певица Майли Сайрус шокировала своих поклонников разрывом отношений с 29-летним австралийским актером Лиамом Хемсвортом ради отношений с 31-летней Кейтлин Картер.
VSE42.RU вчера в 23:53
Политика
Пушков объяснил невозможность посадки Порошенко в тюрьму
Владимир Зеленский, нынешний лидер Украины, скорее всего, «уже предупрежден» касательно Порошенко, считает Пушков.
Discover24 вчера в 07:03
Культура
Вышел в эфир выпуск «Танцы на ТНТ» с кастингом в Красноярске
НГС24 вчера в 20:14
Политика
В Молдавии решили отказаться от антироссийского подхода
Правительство и президент Молдавии договорились отказаться от системного «антироссийского подхода».
Lenta.ru вчера в 21:51