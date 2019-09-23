Футбол
Аргументы и ФактыГол Неймара принес победу ПСЖ в матче с «Лионом»
Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Лионом» в матче шестого тура чемпионата Франции по футболу, передает ТАСС. Единственный гол на 87 минуте матча забил Неймар, который в нынешнем сезоне провел за ПСЖ в чемпионате Франции лишь вторую игру.
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Андер Эррера: «Неймар может выиграть „Золотой мяч“ по итогам нынешнего сезона»
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