Хоккей

РИА НовостиРИА НовостиГол Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ

"Вашингтон Кэпиталз" на выезде обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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Защитник «Вашингтона» Гудас вступился за Овечкина и ввязался в драку

Газета.Ru00:27

«Чикаго» — «Вашингтон»: Гудас подрался, вступившись за Овечкина

Спорт-Экспрессвчера в 23:05

Защитник «Далласа» Гудас побил игрока «Чикаго», обидевшего Овечкина. Видео

Sport24.ru01:42

Овечкин забил гол в победном матче «Вашингтона» против «Чикаго»

Матч ТВвчера в 21:38

Овечкин забил гол в победном матче «Вашингтона» против «Чикаго»

Sportbox.RUвчера в 21:38

Форвард «Чикаго» Нюландер отдал красивый «слепой» пас под бросок Каджуле

Чемпионатвчера в 23:44

Овечкин забросил 6-ю шайбу в сезоне, набрав очки в 7-м матче подряд

Sports.ruвчера в 22:16
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Происшествия

Названо число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае

REGNUM 19 октября в 03:29
Происшествия

В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая

Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета вчера в 13:31
Армия и оружие

СМИ узнали о нештатной ситуации на учениях под руководством Путина

Во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019», финальным этапом которого руководил лично президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация.
РБК вчера в 22:11
Происшествия

Лайнер Air France совершил аварийную посадку в Токио

Пассажирский "Боинг-777" французской авиакомпании Air France совершил экстренную посадку в токийском аэропорту Ханэда.
Российская газета 00:57
Армия и оружие

Минобороны России получило полковой комплект С-400

Министерство обороны России получило очередной полковой комплект зенитной ракетной системы С-400.
RT на русском 02:50
Экономика

ЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм

"Регуляторная гильотина" от ЦБ В сентябре Банк России предложил финансовым организациям проанализировать, какие регуляторные нормы мешают развитию рынка или утратили актуальность.
РБК 00:00
Общество

Каждый четвертый россиянин назвал себя «жертвой перестройки»

«Жертвами перестройки» считают себя 25% россиян, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
РБК вчера в 21:25
Шоу-бизнес

Леди Гага показала, как восстанавливается после падения со сцены

Леди Гага решила откровенно рассказать, как восстанавливается после падения.
Телепрограмма 19 октября в 08:46
Происшествия

В США школьный тренер разоружил ученика с дробовиком с помощью объятий

Gazeta.SPb 19 октября в 18:35
Происшествия

Директор школы на Сахалине, где избили школьницу, уволилась

РИА Новости 01:53
Политика

Шойгу уверен в необходимости продления Договора СНВ

Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) нужно продлевать, даже если он требует изменений.
Коммерсантъ 02:50
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил США и ЕС продолжить операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что назвал американской и европейской сторонам условия возобновления операции «Источник мира» в Сирии.
Взгляд.ру вчера в 12:17
Общество

Доработка L-610 обойдется в 20 млрд рублей

Директор авиационного департамента Минпромторга Дмитрий Лысогорский, выступая 18 октября в Госдуме, заявил, что финансирование по L-610 может быть открыто до конца года.
Коммерсантъ вчера в 18:36
Экономика

В России каждая десятая компания планирует сократить работников

В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
REGNUM 02:09
Происшествия

На улице в Энгельсе застрелили мужчину

В Энгельсе в ночь с 19 на 20 октября на улице застрелили человека, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.
СаратовБизнесКонсалтинг 00:00
Политика

Die Welt: Путин побеждает без войны

Российская газета вчера в 14:49
Хоккей

«Если вы хотите долго играть в хоккей — идите в церковь». Ягр — о спортивном долголетии

Чешский нападающий Яромир Ягр раскрыл секрет своего спортивного долголетия, а также поделился отношением к религии.
Матч ТВ 02:47
Армия и оружие

NYT: Трамп хочет оставить в Сирии 200 военных

Американский президент Дональд Трамп подумывает оставить в Сирии около 200 военных США, пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Газета.Ru 00:41
Здоровье

Россиянам посоветовали не злоупотреблять яйцами

Врачи прокомментировали употребление россиянами яиц сверх нормы. Со специалистами беседовали «Известия».
Lenta.ru 02:04
Общество

Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра

Уточняется, что около 20 человек вышли на протест против проведения спектакля московского театра "У Никитских ворот".
Газета.Ru вчера в 04:29
Политика

Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев

Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Политика

«Росатом» рассекретил поручение о создании советской атомной бомбы

РИА Новости вчера в 20:32
Технологии

Роскачество дало советы по защите данных при краже смартфона

Роскачество дало рекомендации, как защитить свои персональные данные в случае хищения гаджета.
REGNUM 03:01
Футбол

«Крылья» обыграли «Оренбург», Анюков получил прямую красную

Защитник «Крыльев Советов» Александр Анюков за толчок Андреа Чуканова после свистка арбитра получил прямую красную карточку.
Нева Спорт вчера в 07:13
Политика

Times узнала о готовности дать Лондону отсрочку по Brexit до февраля

Дипломаты в Евросоюзе склоняются к тому, чтобы предоставить правительству Великобритании отсрочку по выходу из состава ЕС до февраля, сообщает газета Sunday Times со ссылкой на источники в Брюсселе.
РБК вчера в 15:07
Армия и оружие

На корабле ВМС США установят первый боевой лазер

США намерены в ближайшее время установить на корабле ВМС USS Portland (LPD-27) первый боевой лазерный комплекс, сообщает портал Drive.
РИА Новости вчера в 18:36
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук исполнила с мужем восточный танец за кулисами

Телепрограмма вчера в 13:38
Общество

Правительство поддержало проект о значимых интернет-ресурсах

Правительство РФ поддержало законопроект об ограничении иностранной доли в значимых информационных ресурсах, но предложило установить требования для голосующих акций на уровне 50% минус одна акция, следует из отзыва кабмина.
РИА Новости вчера в 09:10
Общество

Голливудская актриса и лицо дома Dior Дженнифер Лоуренс вышла замуж

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за директора картинной галереи Кука Марони.
Вести.Ru вчера в 20:31
Технологии

Создан чехол из «кожи» для управления смартфоном поглаживаниями

Разработчики даже смогли использовать интерфейс в качестве контроллера для игр и средства управления для «умных» часов — там «кожа» заменила ремешок.
Ferra вчера в 13:54
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