Хоккей
ИзвестияГол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Тампу»
Вашингтон Кэпиталз—
Тампа-Бэй Лайтнинг
4 – 3
победа в овертайме
Хоккей, НХЛ
сегодня
|18:50
Брэйден Пойнт
|24:28
Михаил Сергачёв
Евгений Кузнецов
|25:17
|38:48
Александр Киллорн
Якуб Врана
|43:45
Александр Овечкин
|51:36
Дмитрий Орлов
|63:03
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«Вашингтон Кэпиталз» в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Латнинг» (4:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом в субботу, 30 ноября, сообщила «Газета.ру». Отмечается, что составе победителей отличились Евгений Кузнецов, Якуб Врана, Александр Овечкин и Дмитрий Орлов.
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«Вашингтон Кэпиталз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»: шансы команд оказались довольно близки
Bookmaker-ratings.ru10:21
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