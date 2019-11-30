Хоккей

ИзвестияИзвестияГол Овечкина помог «Вашингтону» победить «Тампу»

Вашингтон Кэпиталз
Тампа-Бэй Лайтнинг
4 – 3
победа в овертайме
Хоккей, НХЛ
сегодня
18:50
Брэйден Пойнт
24:28
Михаил Сергачёв
Евгений Кузнецов
25:17
38:48
Александр Киллорн
Якуб Врана
43:45
Александр Овечкин
51:36
Дмитрий Орлов
63:03
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«Вашингтон Кэпиталз» в овертайме обыграл «Тампа-Бэй Латнинг» (4:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом в субботу, 30 ноября, сообщила «Газета.ру». Отмечается, что составе победителей отличились Евгений Кузнецов, Якуб Врана, Александр Овечкин и Дмитрий Орлов.
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