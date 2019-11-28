"Аякс" на выезде выиграл у "Лилля" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:0). Голами отметились полузащитник Хаким Зиех и экс-игрок "Спартака" Квинси Промес.

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Авто Bentley выпустит очень дорогой коллекционный автомобиль Британское подразделение Mulliner собирается выпустить 12 автомобилей EXP 100 GT с открытым верхом и мотором W12.

Происшествия В Дагестане арестовали участников банды «Шараповские» Со своей стороны, ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил, что лидеры и участники банды причастны к серии убийств предпринимателей и сотрудников правоохранительных органов, похищениям людей, вымогательствам, грабежам и разбоям.

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Экономика Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.

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