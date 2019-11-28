Лига чемпионов

RT на русскомRT на русскомГол Промеса помог «Аяксу» одолеть «Лилль» в Лиге чемпионов

Лилль — Аякс
0 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Пьер-Моруа»
2′
Хаким Зиеш
27′
Нуссаир Мазрауи
Рейнилду Мандава
29′
Виктор Осимхен
37′
45′+2′
Закария Лабьяд
Ноа Ланг
46′
Нуссаир Мазрауи
Эдсон Альварес
59′
Куинси Промес
Жонатан Бамба
Луис Араужо
72′
Бенжамен Андре
Ренату Саншеш
77′
Юсуф Языджи
Лоик Реми
82′
85′
Хаким Зиеш
Сим Де Йонг
Встреча прошла в Лилле и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей. Коллектив из Нидерландов вышел вперёд уже на второй минуте благодаря голу Хакима Зиеша, а на 59-й минуте Квинси Промес удвоил преимущество «Аякса».
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