Лига чемпионов

Sport24.ruSport24.ruГол Промеса помог «Аяксу» победить «Лилль» в Лиге чемпионов

Лилль — Аякс
0 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Пьер-Моруа»
2′
Хаким Зиеш
27′
Нуссаир Мазрауи
Рейнилду Мандава
29′
Виктор Осимхен
37′
45′+2′
Закария Лабьяд
Ноа Ланг
46′
Нуссаир Мазрауи
Эдсон Альварес
59′
Куинси Промес
Жонатан Бамба
Луис Араужо
72′
Бенжамен Андре
Ренату Саншеш
77′
Юсуф Языджи
Лоик Реми
82′
85′
Хаким Зиеш
Сим Де Йонг
Футболисты «Аякса» нанесли поражение «Лиллю» в предпоследнем туре группового этапа Лиги чемпионов. Игра группы Н, состоявшаяся во Франции, закончилась со счетом 2:0 в пользу амстердамского клуба.
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