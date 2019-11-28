Лига чемпионов
Спорт-ЭкспрессГол Промеса помог «Аяксу» обыграть «Лилль»
|2′
Хаким Зиеш
|27′
Нуссаир Мазрауи
Рейнилду Мандава
|29′
Виктор Осимхен
|37′
|45′+2′
Закария Лабьяд
Ноа Ланг
|46′
Нуссаир Мазрауи
Эдсон Альварес
|59′
Куинси Промес
Жонатан Бамба
Луис Араужо
|72′
Бенжамен Андре
Ренату Саншеш
|77′
Юсуф Языджи
Лоик Реми
|82′
|85′
Хаким Зиеш
Сим Де Йонг
|43%
|Владение мячом
|57%
|75%
|Процент точных передач
|81%
|4
|Удары в сторону ворот
|9
|5
|Удары в створ ворот
|3
|1
|Сейвы вратарём
|5
|3
|Офсайды
|1
|3
|Угловые
|4
|15
|Отборы
|16
|13
|Фолы
|15
|2
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Лилль
Расстановка 4‑5‑1
16
Меньян
17
Челик
2
Джало
4
Дос Сантос
28
Мандава
9
Реми
18
Саншеш
10
Иконе
24
Сумаре
11
Араужо
7
Осимхен
24
Онана
28
Дест
2
Схюрс
21
Мартинес
31
Тальяфико
6
ван де Бек
15
Де Йонг
4
Альварес
27
Ланг
10
Тадич
11
Промес
Аякс
Расстановка 4‑2‑1‑3
"Аякс" на выезде выиграл у "Лилля" в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:0). Голами отметились полузащитник Хаким Зиех и экс-игрок "Спартака" Квинси Промес.
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«Аякс» обыграл «Лилль» в Лиге чемпионов и обошел «Валенсию» с «Челси» в группе
Sportbox.RUвчера в 16:54
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:12, Ашберн
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