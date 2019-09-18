Лига чемпионов
RT на русскомГол Промеса помог «Аяксу» разгромить «Лилль»
В матче группового этапа Лиги чемпионов амстердамский «Аякс» добыл крупную победу над французским «Лиллем». Встреча, проходившая на «Амстердам Арене», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 23:23, Вашингтон
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