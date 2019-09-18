Лига чемпионов

RT на русскомRT на русскомГол Промеса помог «Аяксу» разгромить «Лилль»

В матче группового этапа Лиги чемпионов амстердамский «Аякс» добыл крупную победу над французским «Лиллем». Встреча, проходившая на «Амстердам Арене», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 23:23, Вашингтон
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Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы»

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Суд конфисковал имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей

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Движение трупов после смерти затруднит расследование преступлений

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В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных

Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.
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Американский поверенный на Украине хочет «расплаты для Путина»

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Технический кислород начнут производить в Бурятии

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