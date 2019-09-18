В матче группового этапа Лиги чемпионов амстердамский «Аякс» добыл крупную победу над французским «Лиллем». Встреча, проходившая на «Амстердам Арене», завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Кино Режиссер фильма «К звездам» не думал о том, что картина не выйдет в прокат Режиссер отметил: он не опасался того, что фильм может вообще не выйти в прокат, а думал лишь о том, когда и как это произойдет.

Экономика «Ъ»: ЦБ считает законной заморозку личных счетов ИП за долги по налогам Центральный Банк России поддержал Министерство финансов и Федеральную налоговую службу РФ в требовании банкам блокировать частные счета индивидуальных предпринимателей (ИП) при взыскании задолженностей по налогам.

Футбол Кокорин и Мамаев освободились по УДО Скандально известные футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин освобождены по УДО и в настоящее время покинули колонию в Белгородской области, где они отбывали наказание за участие в нескольких драках в Москве.

Политика Власти США подали иск против Сноудена Соединенные Штаты подали иск против скандального экс-сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности Эдварда Сноудена, заявив, что его новая книга "Непрерывная запись" нарушает данную им подписку о неразглашении секретных сведений.

Политика На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.

Происшествия Адвокат экс-премьера Дагестана задержан в зале суда Адвокат Дагир Хасавов, защищавший бывшего премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, задержан по подозрению в воспрепятствовании правосудию.

Политика Путин согласился обсудить «ремонт выборной системы» Президент России Владимир Путин на встрече с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым согласился обсудить изменения избирательного законодательства.

Шоу-бизнес Навка заявила о возвращении мужа Заворотнюк в ледовое шоу Фигуристка Татьяна Навка заявила, что супруг Анастасии Заворотнюк Петр Чернышев выступит в ледовом шоу «Руслан и Людмила».

Происшествия Путин помиловал трех осужденных Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.

Наука Движение трупов после смерти затруднит расследование преступлений Ученые в австралийском центре по исследованию разложения выяснили, что тело человека может двигаться в течение года после смерти.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон и принц Уильям ждут четвертого ребенка Кейт Миддлтон и принц Уильям ждут четвертого ребенка Герцогиня Кембриджская вновь беременна.

Общество Актеры Театра Ермоловой выступили в поддержку осужденного Устинова Артисты и сотрудники Театра имени Ермоловой выступили в поддержку актера Петра Устинова, которого суд приговорил к 3,5 года колонии за применение насилия к бойцу ОМОНа во время несогласованной акции в Москве 3 августа.

Происшествия В Башкирии ребенок провел несколько дней в квартире с телом матери Следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела 44-летней женщины в квартире в городе Янаул.

Общество В РПЦ отреагировали на письмо священников в защиту осужденных Письмо священников Русской православной церкви (РПЦ) в защиту фигурантов дела о митингах в Москве является попыткой участия в правозащитной деятельности, фактически ставшей политической декларацией.

Происшествия На российских пограничников напали в Японском море Экипаж северокорейской шхуны, на которой находились браконьеры, напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.

Политика Американский поверенный на Украине хочет «расплаты для Путина» Санкции, которые Запад мог бы ещё ввести в отношении Москвы, коснулись бы финансового, оборонного и энергетического, секторов, заявил Уильям Тейлор, временный поверенный по делам США на Украине, в интервью Первому каналу Грузии.

Экономика Технический кислород начнут производить в Бурятии Компания намерена полностью покрыть рынок республики промышленным газом, включая частные предприятия — в Бурятии и Забайкалье проблемы с медицинским кислородом.

Шоу-бизнес Ксении Собчак подарили сертификат на роды К подарку телеведущая отнеслась с юмором, назвав его самым остроумным на данный момент.

Шоу-бизнес Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни Певица призналась в Instagram, что последние три недели просыпается от жуткого зуда.

Футбол «Ливерпуль» уступил «Наполи» в Италии В матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» одержал домашнюю победу над «Ливерпулем» со счетом 2:0. Счет в матче не был открыт до 82-й минуты, когда в ворота мерсисайдцев был назначен пенальти.

Кино Шварценеггер не будет омоложен в новой части «Терминатора» Американский кинорежиссер Тим Миллер сделал заявление о том, что не намерен прибегать к использованию цифровых технологий ради омоложения Арнольда Шварценеггера, который снимается в картине «Терминатор: Темные судьбы».