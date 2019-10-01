Лига чемпионов
REGNUMГол Промеса помог «Аяксу» разгромить «Валенсию» на выезде
Амстердамский «Аякс» одержал победу над «Валенсией» в матче группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:0. В составе «Аякса» голами отметились полузащитники Хаким Зиеш и Донни ван де Бек, а также нападающий Квинси Промес.
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Зиеш положил нереальный гол, а «Аякс» второй тур побеждает 3:0. Еще и Промес забил
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