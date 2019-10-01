Лига чемпионов

REGNUMREGNUMГол Промеса помог «Аяксу» разгромить «Валенсию» на выезде

Амстердамский «Аякс» одержал победу над «Валенсией» в матче группового раунда Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счётом 3:0. В составе «Аякса» голами отметились полузащитники Хаким Зиеш и Донни ван де Бек, а также нападающий Квинси Промес.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Селадес на матч Примеры с «Атлетиком» впервые выпустил Черышева в основе

Бомбардир.ру01:16

Черышев попал в заявку «Валенсии» на матч Лиги чемпионов

Газета.Ru01 октября в 16:42

Гол Промеса помог «Аяксу» разгромить «Валенсию» в ЛЧ, «Лилль» уступил «Челси»

Чемпионатвчера в 16:56

«Валенсия» крупно проиграла «Аяксу», Черышев вышел на замену

Sport24.ruвчера в 16:51

Промес помог «Аяксу» обыграть «Валенсию», «Челси» оказался сильнее «Лилля»

Sportbox.RUвчера в 16:54

Неудержимый Промес и безумный матч на «Энфилде»

Спорт-Экспрессвчера в 17:30

Зиеш положил нереальный гол, а «Аякс» второй тур побеждает 3:0. Еще и Промес забил

Sports.ruвчера в 20:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 02:19, Ашберн
Шоу-бизнес

Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету

Российская газета 01 октября в 23:32
Общество

В Госдуме предложили ввести новую льготную категорию граждан

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать в России новую льготную категорию — «жертвы перестройки».
РБК 02:02
Кино

Умер актер и режиссер Игорь Пушкарев

Московский Комсомолец вчера в 07:02
Здоровье

Врачи массово увольняются из роддома в Перми из-за зарплат

Врачи-неонатологи роддома пермской городской больницы № 6 подали заявления на увольнение из-за маленьких зарплат.
Life.ru вчера в 23:30
Политика

Британия изменила антироссийские санкции из-за исследования Марса

Британское правительство внесло изменения в закон об экспорте, касающегося непосредственно санкций против России.
Газета.Ru 02:01
Культура

Малахов попросил прощения на киргизском языке в «Прямом эфире»

ФедералПресс вчера в 00:46
Общество

Диетолог назвала самое вредное для человека мясо

Известия вчера в 17:50
Политика

Путин объяснил необходимость ухода России от доллара

Россия никогда не ставила перед собой задачу уйти от доллара в качестве платежного инструмента, однако страна вынуждена себя обезопасить.
Lenta.ru вчера в 08:22
Экономика

Продукты питания к концу года могут подорожать на 3-3,5 процента

По оценке Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), рост цен на продукты питания по итогам года составит 3-3,5 процента.
Российская газета 01:40
Происшествия

Сбербанк проводит расследование возможной утечки данных клиентов

Сбербанк прокомментировал информацию об утечке персональных данных клиентов.
Газета.Ru 01:09
Футбол

Кокорин вместе с «Зенитом» отпраздновал победу над «Бенфикой»

Петербургский "Зенит" после победы над португальской "Бенфики" в матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов выложил в Twitter командное фото из раздевалки.
Московский Комсомолец 01:19
Политика

Путин призвал не допускать фокусов в доплатах медикам

"Важно, чтобы при поднятии доли оклада не были снижены компенсационные выплаты и другие доплаты, вот чтобы этого фокуса не произошло", - подчеркнул российский лидер.
Российская газета вчера в 12:43
Экономика

Пенсии россиян отберут на строительство дорог

Российский эмигрант пояснил, зачем власти страны повысили пенсионный возраст и куда пойдут накопления россиян на «старую» пенсию.
Deita.ru вчера в 22:15
Происшествия

Арестован заместитель гендиректора «Аэрофлота»

Заместитель генерального директора «Аэрофлота» Владимир Александров заключен под стражу по обвинению в хищении 250 миллионов рублей.
Lenta.ru вчера в 12:23
Хоккей

«Торонто» показал фото Михеева с первой заброшенной шайбой в НХЛ

Чемпионат вчера в 23:41
Гаджеты

Samsung закроет производство смартфонов в Китае

Завод расположен в городе Хуэйчжоу в провинции Гуандун. В июне Samsung сообщил о сокращении производства и числа сотрудников на предприятии.
Ведомости вчера в 19:19
Экономика

Минфин предложил изменить подход к налогообложению Google и Facebook

Ведомство хочет изменить подходы к налогообложению так, чтобы цифровые корпорации вроде Google, Facebook и Apple делились доходами от российской аудитории с российским бюджетом, а не платили налог на прибыль только по месту регистрации головного офиса.
РБК вчера в 23:03
Происшествия

Родители с друзьями изнасиловали дочь под Брянском

Газета.Ru вчера в 09:52
Политика

Трамп заявил о желании поладить с Россией, «потому что она умная»

Нынешние волнения в стране не изменят общего настроя США поладить с Россией.
БИЗНЕС Online вчера в 15:58
Культура

Иван Ургант и Анастасия Ивлеева получили премию ТЭФИ-2019

Иван Ургант стал победителем индустриальной телевизионной премии ТЭФИ в номинации "Ведущий развлекательной программы", а Анастасия Ивлеева признана лучшей ведущей развлекательного шоу прайм-тайма.
ТАСС вчера в 14:49
Происшествия

В Дербенте пожаловавшийся на зубную боль мужчина убил стоматолога

В Дагестане мужчина убил стоматолога, сообщило республиканское МВД в инстаграме.
РИА Новости вчера в 17:18
Футбол

Итальянская журналистка ответила на призывы болельщиков показать грудь

Болельщики футбольного клуба «Наполи» не оставили без внимания красоту итальянской журналистки Дилетты Леотты.
МИР 24 вчера в 06:19
Происшествия

СКР предъявил обвинение командиру сгоревшего в Шереметьево SSJ 100

Коммерсантъ вчера в 09:54
Происшествия

Грузовик сбил крокодила в Подмосковье

В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика, сообщили 2 октября в главке МВД по Московской области.
Известия вчера в 16:01
Политика

США вводят пошлины на европейские товары

США объявили, что введут пошлины на товары, ввозимые из Евросоюза.
Вести.Ru 01:27
Кино

Отреставрированная «Калина красная» Шукшина выходит в повторный прокат

Интерфакс - Россия 02:04
Политика

В ЛНР и ДНР призвали Зеленского не диктовать им условия

Лидеры самопровозглашённых Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин, комментируя согласование в Минске формулы Штайнмайера, призвали президента Украины Владимира Зеленского не диктовать им условия и согласовывать с ЛНР и ДНР закон об особом статусе Донбасса.
RT на русском вчера в 04:52
Политика

Украину накрыла волна протестов из-за «формулы Штайнмайера»

Сразу в нескольких городах Украины прошли акции протеста против подписания «формулы Штайнмайера». Об этом сообщает портал «Обозреватель».
Lenta.ru вчера в 15:50
Общество

Роскачество нашло пестициды в лапше быстрого приготовления

Роскачество выявило в популярных марках лапши быстрого приготовления токсины, пестициды, а также повышенное содержание соли, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 01:10
Шоу-бизнес

Появилось видео задержания актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками

Вечерняя Казань 30 сентября в 02:35
Как работают Яндекс.Новости?
Лига чемпионов УЕФАБольше новостей по теме
Главное