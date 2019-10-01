Лига чемпионов
РИА НовостиГол Промеса помог «Аяксу» разгромить «Валенсию» в матче ЛЧ
Амстердамский "Аякс" разгромил испанскую "Валенсию" в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча группы H, прошедшая в Валенсии, завершилась со счетом 3:0.
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