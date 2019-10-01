Лига чемпионов

РИА НовостиРИА НовостиГол Промеса помог «Аяксу» разгромить «Валенсию» в матче ЛЧ

Амстердамский "Аякс" разгромил испанскую "Валенсию" в матче второго тура группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча группы H, прошедшая в Валенсии, завершилась со счетом 3:0.
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Гол Промеса помог «Аяксу» разгромить «Валенсию» в матче ЛЧ

РИА Новости17:29

У «Аякса» 7:1 в двух последних матчах с испанцами в ЛЧ. До этого было 11 поражений в 13 матчах

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Sport24.ru16:51

Гол Промеса помог «Аяксу» разгромить «Валенсию» в ЛЧ, «Лилль» уступил «Челси»

Чемпионат16:56

Черышев попал в заявку «Валенсии» на матч Лиги чемпионов

Газета.Ruвчера в 16:42
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