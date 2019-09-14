Футбол

Pravda.RuPravda.RuГол Пукки принес «Норвичу» победу над «Манчестер Сити»

Норвич Сити — Манчестер Сити
3 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Карроу Роуд»
Кенни Маклин
18′
Тодд Кэнтуэлл
28′
45′
Серхио Агуэро
Сэм Байрэм
45′+2′
Теему Пукки
50′
57′
Илкай Гюндоган
Кевин де Брюйне
57′
Давид Сильва
Габриэл Жезус
Кенни Маклин
64′
69′
Бернарду Силва
73′
Бернарду Силва
Рияд Марез
Эмилиано Буэндия
Йосип Дрмич
83′
Тодд Кэнтуэлл
87′
88′
Родриго Эрнандес
Марко Штиперманн
Деннис Србены
89′
"Норвич" победил "Манчестер Сити" в матче пятого тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 3:2. В первом тайме за хозяев отличились полузащитники Кенни Маклин и Тодд Кенвелл, а за "горожан" - Серхио Агуэро. Еще один мяч в составе "Сити" на счету Родри.
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