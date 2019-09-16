Футбол

ЧемпионатЧемпионатГол Пёнтека принёс «Милану» победу в матче с «Вероной»

Верона — Милан
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат Италии, вчера
Стадион «Маркантонио Бентегоди»
Мариуш Стемпиньски
21′
24′
Кшиштоф Пионтек
35′
Лукас Пакета
Мигел Велозу
40′
46′
Лукас Пакета
Анте Ребич
Корай Гюнтер
65′
Валерио Верре
Маттео Пессина
67′
68′
Кшиштоф Пионтек
Софьян Амрабат
74′
Маттиа Дзакканьи
Самуэль ди Кармине
78′
Амир Ррахмани
Дженнаро Тутино
79′
Марко Сильвестри
85′
86′
Анте Ребич
90′+4′
Давиде Калабрия
В матче 3-го тура чемпионата Италии «Верона» уступила «Милану» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди». Обслуживал матч арбитр Джанлука Манганьелло. В роли его ассистентов выступили Паскуале Де Мео и Филиппо Валерьяни.
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