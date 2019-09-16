Футбол
ЧемпионатГол Пёнтека принёс «Милану» победу в матче с «Вероной»
Мариуш Стемпиньски
|21′
|24′
Кшиштоф Пионтек
|35′
Лукас Пакета
Мигел Велозу
|40′
|46′
Лукас Пакета
Анте Ребич
Корай Гюнтер
|65′
Валерио Верре
Маттео Пессина
|67′
|68′
Кшиштоф Пионтек
Софьян Амрабат
|74′
Маттиа Дзакканьи
Самуэль ди Кармине
|78′
Амир Ррахмани
Дженнаро Тутино
|79′
Марко Сильвестри
|85′
|86′
Анте Ребич
|90′+4′
Давиде Калабрия
|32%
|Владение мячом
|68%
|69%
|Процент точных передач
|89%
|5
|Удары в сторону ворот
|6
|1
|Удары в створ ворот
|4
|3
|Сейвы вратарём
|1
|5
|Офсайды
|–
|2
|Угловые
|7
|13
|Отборы
|11
|12
|Фолы
|16
|4
|Желтые карточки
|3
|1
|Красные карточки
|1
Верона
Расстановка 3‑4‑3
1
Сильвестри
66
Тутино
21
Гюнтер
24
Кумбулла
5
Фараони
34
Амрабат
4
Велозу
88
Лазович
10
ди Кармине
9
Стемпиньски
32
Пессина
99
Доннарумма
2
Калабрия
22
Мусаккьо
13
Романьоли
68
Родригес
79
Кессиэ
20
Биглия
10
Чалханоглу
8
Сусо
9
Пионтек
18
Ребич
Милан
Расстановка 4‑3‑3
В матче 3-го тура чемпионата Италии «Верона» уступила «Милану» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди». Обслуживал матч арбитр Джанлука Манганьелло. В роли его ассистентов выступили Паскуале Де Мео и Филиппо Валерьяни.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Гол Пентека с пенальти принес «Милану» победу над игравшей вдесятером полтора тайма «Вероной»
Советский спортвчера в 16:42
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 03:10, Вашингтон
Шоу-бизнес
Разин: Заворотнюк осталось жить несколько дней
Вести.Ru 14 сентября в 07:05
Наука
Объявлены лауреаты Шнобелевской премии
Naked Science 13 сентября в 05:59
Политика
Адвокат объяснил желание Сноудена покинуть Россию
Желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать во Францию или Германию не говорит о том, что ему плохо в России.
Известия вчера в 22:21
Происшествия
Прокурор Лесосибирска погиб вместе с семьей при пожаре в Красноярске
При пожаре, который произошел в ночь на понедельник в многоквартирном жилом доме в Красноярске, погиб прокурор Лесосибирска Василий Федорцов, его семья и семья его сестры, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК 01:28
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Политика
Вандалы осквернили памятник евреям и оставили записку Зеленскому
Lenta.ru вчера в 13:32
Здоровье
Кардиолог назвал опасные позы для сна
Сон на боку вреден для позвоночника, а на животе повышает внутрибрюшное давление, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава Крыма Валерий Садовой в эфире радио "Спутник в Крыму".
РИА Новости вчера в 21:36
Энергетика
«Газпром» снизил поставки через OPAL
"Газпром" снизил поставки через газопровод OPAL из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза.
РИА Новости 14 сентября в 02:40
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственного дыхания
Медикам потребовалось подключить актрису к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Состояние жизни поддерживается при помощи медикаментов.
OAnews вчера в 05:02
Происшествия
Участник акции против храма в Екатеринбурге получил полгода исправительных работ
Жителя Екатеринбурга Станислава Мельниченко, который участвовал в акции протеста против строительства храма на месте городского сквера, приговорили к шести месяцам исправительных работ за оскорбление представителя власти.
Lenta.ru 02:32
Общество
Сбербанк и «Вкусвилл» запустили сервис снятия наличных на кассах
Сбербанк запустил в сети «ВкусВилл» сервис снятия наличных на кассе магазина.
РБК 00:00
Происшествия
Появилось видео драки на футбольном матче в Дагестане
В сети появилось видео драки, которая произошла во время матча 16-го тура первенства Южного федерального округа среди юношеских команд 2003 года рождения.
РБК 03:00
Единоборства
Флойд Мейвезер анонсировал показательный бой с Пакьяо
Разговоры о матче-реванше между 42-летним Мейвезером и 40-летним Пакьяо, который еще не завершил свою боксерскую карьеру и является действующим чемпионом мира в полусреднем весе, ведутся с момента их первого поединка в мае 2015 года, когда Мейвезер победил единогласным решением судей.
Allboxing.ru вчера в 00:45
Происшествия
ФСБ задержала замглавы судебных приставов Петербурга Марину Окрушко
Вечером 15 сентября Федеральная служба безопасности задержала в Пскове заместителя главы судебных приставов Петербурга Марину Окрушко.
Piter.tv 02:18
Происшествия
На Сахалине сотрудника Росгвардии убили за замечание о курении
В Южно-Сахалинске погиб сотрудник Росгвардии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь областного управления ведомства Елена Таратутина.
РИА Новости вчера в 22:46
Единоборства
Макгрегор оставил неоднозначное сообщение в Twitter
RT на русском 03:04
Здоровье
Какие 3 знака зодиака встретят свою половинку в 2019 году
В ближайшее время представители некоторых знаков зодиака обретут любовь, утверждают астрологи.
Волгоградская правда 14 сентября в 04:54
Гаджеты
Смартфон iPhone SE 2 может выйти в 2020 году
В Сети появилась информация о том, что смартфон iPhone SE 2 выйдет, но только в 2020 году.
UfaTime.ru вчера в 05:12
Футбол
«Витесс» Слуцкого пропустил пять голов от Малена и лишился лидерства
В чемпионате голландской футбольной Эредивизи сменился лидер: клуб "Витесс", который тренирует россиянин Леонид Слуцкий, в очередном матче был разгромлен соперниками из ПСВ со счетом 0:5. При этом все пять голов в это игре забил нападающий из Эйндховена Дониэл Мален.
Вести.Ru вчера в 00:50
Политика
Ким Чен Ын пригласил Трампа в Пхеньян
Глава КНДР Ким Чен Ын обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с предложением провести встречу в Пхеньяне, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:31
Армия и оружие
Российские С-400 в Сирии едва не сбили израильские истребители
Военное дело вчера в 08:36
Происшествия
СК задержал школьницу в Башкирии по подозрению в убийстве девочки
RT на русском вчера в 07:14
Здоровье
Озвучены рекомендации по частоте стирки постельного белья
Эксперты в области медицины озвучили рекомендации по частоте стирки постельного белья.
Актуальные Новости вчера в 01:29
Финансы
ВТБ намерен снизить за год-полтора ставки по ипотеке до 8%
ВТБ рассчитывает снизить ставки по ипотеке до 8% в течение 1-1,5 лет, заявил глава госбанка Андрей Костин на форуме АБР "Банки России - XXI век".
ТАСС 13 сентября в 04:22
Происшествия
Появилось видео столкновения поезда с автобусом в Казахстане
В соцсетях появилось видео столкновения пассажирского поезда с автобусом в районе станции Шамалган в Алма-Атинской области Казахстана.
РБК вчера в 21:07
Экономика
Стали известны детали экономической интеграции России и Белоруссии
Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году власти России и Белоруссии после ряда переговоров на высшем уровне объявили о начале процесса углубления интеграции в рамках Союзного государства России и Белоруссии.
REGNUM 00:17
Шоу-бизнес
На Украине болезнь Заворотнюк связали с ее поездками в Крым
Украинское издание нашло связь между раком актрисы Анастасии Заворотнюк и ее отдыхом в Крыму.
URA.Ru 00:36
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости 14 сентября в 19:41