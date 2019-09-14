"Манчестер Юнайтед" в домашнем матче 5-го тура чемпионата Англии обыграл "Лестер" (1:0). Единственный гол с пенальти забил нападающий Маркус Рэшфорд.

Гол Рэшфорда с пенальти принес «МЮ» победу над «Лестером»

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