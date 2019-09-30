Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессГол Рибери помог «Фиорентине» обыграть «Милан»

«Милан» дома проиграл «Фиорентине» (1:3) в матче 6-го тура чемпионата Италии. В составе гостей отличились полузащитники Эрик Пульгар, Гаэтано Кастровилли и Франк Рибери. В составе «Милана» единственный гол забил форвард Рафаэл Леан.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Милан» — «Фиорентина» — 1:3. Видеообзор

Sport24.ruвчера в 17:55

Гол Рибери помог «Фиорентине» обыграть «Милан»

Советский спортвчера в 16:44

Гол Рибери помог «Фиорентине» обыграть «Милан»

Спорт-Экспрессвчера в 16:39

Гол Рибери помог «Фиорентине» обыграть «Милан»

Спорт день за днемвчера в 16:40

«Милан» проиграл «Фиорентине», потерпев 3-е поражение подряд

Чемпионатвчера в 16:39

Гол Рибери помог «Фиорентине» обыграть «Милан»

Sportbox.RUвчера в 16:41

«Милан» потерпел третье поражение кряду, уступив «Фиорентине»

Евро-футбол.рувчера в 16:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7011 источников, обновлено в 03:47, Вашингтон
Шоу-бизнес

Лазарев признался, что у него родился второй ребенок

Газета.Ru 02:27
Армия и оружие

Британия прибывает в состоянии войны из-за кибератак

Глава штаба обороны Великобритании Ник Картер заявил, что страна словно прибывает в состоянии войны из-за частых кибератак со стороны России или других стран.
Газета.Ru 02:59
Общество

Россияне считают границей бедности доход 12,5 тыс. рублей

По оценкам премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в России с доходами ниже прожиточного минимума проживает более 19 млн человек (13% россиян от общего населения страны).
Коммерсантъ 03:43
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК вчера в 14:22
Футбол

«Спартак» отправил Олега Кононова в отставку

Под руководством белорусского тренера назначенного на пост московского клуба 12 ноября 2018 года, «Спартак» сыграл 27 матчей в РПЛ и сумел набрать лишь 54,32% очков от возможных.
Bethub.org вчера в 16:44
Общество

На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности

В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 27 сентября в 07:37
Политика

Зеленский все-таки приехал в Бабий Яр

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 29 сентября, все же посетил мемориальный комплекс Бабий Яр в Киеве и почтил память жертв трагедии.
Вести.Ru вчера в 14:23
Недвижимость

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Сбербанк с 1 октября снижает ставки по ипотечным кредитам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.
RT на русском 03:38
Армия и оружие

Грузинский боевик рассказал об иностранцах, воюющих за ВСУ в Донбассе

Боевик отметил, что основная масса иностранных наёмников — это люди, прошедшие войны в Ираке и Афганистане.
REGNUM 01:53
Культура

Хидэо Кодзима станет гостем шоу «Вечерний Ургант»

Японский разработчик игр Хидэо Кодзима посетит программу «Вечерний Ургант».
CyberSport.ru вчера в 07:36
Армия и оружие

Посольство назвало фейком появление российского спецназа в Норвегии

BFM.ru 03:24
Политика

Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала, почему министр иностранных дел Сергей Лавров полетел в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, несмотря на невыдачу виз для части российской делегации.
РИА Новости вчера в 16:50
Политика

Тегеран назвал удары по саудовским НПЗ обороной правительства Йемена

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави сообщил, что Тегеран считает удары хуситов по нефтяным объектам в Саудовской Аравии йеменского законного правительства.
Известия 03:26
Технологии

«Пискаревский молочный завод» промаркировал однопроцентный кефир

Напомним, ранее о тестировании системы маркировки и прослеживания Честный ЗНАК сообщило "Курское молоко".
Dairy News вчера в 18:40
Происшествия

Обвиняемые по делу о взятках в СКР ознакомились с доказательствами ФСБ

Сотрудники управления «М» ФСБ РФ, курирующие работу правоохранительных и следственных органов, задержали его прямо на выходе из СИЗО и водворили обратно, добившись возбуждения против «авторитета» уголовного дела по еще более тяжкой ст. 163 УК РФ (вымогательство).
Коммерсантъ вчера в 18:00
Происшествия

Воспитанники оренбургского священника опровергли написание доноса

Воспитанники многодетного священника Николая Стремского из Оренбургской области, обвиненного в изнасиловании несовершеннолетних, отрицают написание своими младшими сестрами доносов на отца, о которых ранее сообщили местные СМИ, говорится в заявлении воспитанников семьи Стремских, опубликованном на сайте Свято-Троицкой обители милосердия.
Взгляд.ру 03:27
Футбол

В Бразилии был сыгран один из самых результативных матчей в истории

Чемпионат вчера в 19:15
Политика

Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию

Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.
РБК 01:38
Армия и оружие

«Калашников» опубликовал видео «экстремального теста» автомата АК-74М

Концерн "Калашников" опубликовал на своем YouTube-канале видео "экстремального теста" автомата АК-74М.
Реальное время 28 сентября в 20:20
Политика

Путин освободил от уплаты НДФЛ некоторые категории россиян

Президент РФ Владимир Путин подписал законы, по которым от уплаты НДФЛ освобождаются студенты и аспиранты при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, соответствующие документы размещены на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 22:45
Общество

В России ввели новый документ для приема на работу

Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.
РБК вчера в 04:55
Здоровье

На бесплатные лекарства для россиян выделят дополнительные средства

Из федерального бюджета выделят 14,5 млрд рублей в 2020 году, а также в последующие 2 года на обеспечение лекарствами россиян после инсультов, инфарктов, других острых сердечно-сосудистых заболеваний и операций на сосудах.
Петрозаводск говорит 27 сентября в 09:36
Происшествия

Самолет сел в Екатеринбурге после столкновения с птицей

Вести.Ru 03:40
Космос

Российская частная компания планирует разработать космический грузовик

Российская частная компания «Международные транспортные космические системы» (МТКС) планирует разработать многоразовый грузовой транспортный корабль.
Известия 01:20
Футбол

Экс-футболист «Спартака» Юран выразил готовность возглавить команду

Бывший футболист и тренер «Спартака» Сергей Юран заявил, что готов возглавить команду.
RT на русском 02:35
Экономика

Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян до конца года

Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года.
ТАСС вчера в 08:36
Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Единоборства

Эррол Спенс победил Шона Портера раздельным решением

28 сентября 29-летний американец, чемпион IBF Эррол Спенс объединил два чемпионских пояса в полусреднем весе, победив раздельным решением судей чемпиона WBC в этом весе 31-летнего Шона Портера.
Allboxing.ru вчера в 01:46
Религия

Сегодня именины отмечают Веры, Надежды, Любови и Софии

Если в вашем окружении есть Веры, Надежды, Любови и Софии, а они наверняка есть, не забудьте их поздравить.
ГТРК Ярославия 02:54
Общество

Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда

В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Италии по футболуБольше новостей по теме
Главное