Футбол
Спорт-ЭкспрессГол Рибери помог «Фиорентине» обыграть «Милан»
«Милан» дома проиграл «Фиорентине» (1:3) в матче 6-го тура чемпионата Италии. В составе гостей отличились полузащитники Эрик Пульгар, Гаэтано Кастровилли и Франк Рибери. В составе «Милана» единственный гол забил форвард Рафаэл Леан.
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Автоматически обработано 7012 источников, обновлено в 05:16, Вашингтон
Шоу-бизнес
Режиссер сериала «Счастливы вместе» не верит в задержание Бочкаревой
Аргументы недели вчера в 07:27
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Происшествия
В Подмосковье ограбили дом экс-футболиста сборной России Семшова
Российская газета 04:36
Экономика
«Роскосмос» решил отказаться от создания российского аналога OneWeb
Проект по созданию глобальной системы спутников связи (ГМИСС) «Эфир» решили исключить из нацпрограммы «Цифровая экономика» из-за отсутствия инвесторов, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на участника заседания рабочей группы нацпрограммы и представителя АНО «Цифровая экономика».
Ведомости 03:52
Политика
В Кремле намерены отправить в отставку губернатора Иркутской области
В планах Кремля значится увольнение губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
Газета.Ru 00:47
Политика
Зеленский все-таки приехал в Бабий Яр
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 29 сентября, все же посетил мемориальный комплекс Бабий Яр в Киеве и почтил память жертв трагедии.
Вести.Ru вчера в 14:23
Кино
Натали Портман пришла на премьеру фильма в откровенном наряде
Премьера нового фильма «Бледная синяя точка» прошла в Лос-Анджелесе.
NewInform 28 сентября в 17:00
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 октября
Курильщицам придется договариваться с домочадцами о том, чтобы курить в квартире или искать другое место для перекура — с 1 октября запрещено разводить огонь на балконах.
Известия вчера в 17:02
Происшествия
Полиция Петербурга ищет вандала, оскорбившего Путина и Русский музей
Представителей закона направили на розыск вандала, который оскорбил честь президента России и Русский музей.
Piter.tv вчера в 23:54
Гаджеты
Назван рейтинг лучших смартфонов 2019 года
Рейтинг лучших смартфонов 2019 года по соотношению цена и функциональность 27 сентября опубликовало издание Business Insider.
Красная весна вчера в 02:21
Музыка
Лейбл Тимати отобрал у L’One песни
Вечерняя Москва 28 сентября в 22:36
Спорт
WADA считает неслучайными искажения данных московской лаборатории
Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт рассказал, что Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории.
REGNUM 04:59
Шоу-бизнес
Наследство режиссера Марка Захарова достанется его дочери Александре
Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.
Ugpressa.ru вчера в 05:38
Футбол
«Монако» с Головиным обыграл «Брест»
Монако дома крупно обыграл Брест 4:1. Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте.
Советский спорт 28 сентября в 15:59
Общество
Массовая свадьба в Дербенте попала в Книгу рекордов Гиннесса
Свадьба в Дербенте, организованная на День города в воскресенье на местном стадионе Нарын-Кала, попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая многонациональная свадьба и церемония с самым большим количеством гостей, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 17:13
Экономика
Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян до конца года
Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года.
ТАСС вчера в 08:36
Общество
В ГИБДД анонсировали электронные водительские права на смартфоне
В ГИБДД разрабатывают инициативу внедрения электронных водительских прав, которые можно будет предъявлять при помощи смартфона.
РБК 04:56
Гаджеты
Meizu выпускает бюджетный игровой смартфон Meizu 16T
UfaTime.ru 04:31
Происшествия
Москвичка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции
В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 14:26
Футбол
Экс-футболист «Спартака» Юран выразил готовность возглавить команду
Бывший футболист и тренер «Спартака» Сергей Юран заявил, что готов возглавить команду.
RT на русском 02:35
Армия и оружие
Два американских военных самолета провели разведку у берегов Крыма
Два самолета американских ВМС были замечены у берегов Крыма. На это указывают данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
Политическая Экспертиза 28 сентября в 16:11
Экономика
Россельхознадзор прокомментировал сообщения о росте цен на молочку
Россельхознадзор не ожидает роста цен на молоко и молочные продукты с 1 ноября текущего года, напротив, ведомство допускает снижение себестоимости продукции уже в 2020 году, сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.
РИА Новости 05:02
Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ потребовала не игнорировать Россию
Диалог между Москвой и Киевом должен продолжаться, поскольку отказ от общения "ни к чему хорошему" не приведет, заявила глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизавета Ясько.
Газета.Ru 03:52
Наука
Выявлена опасность чайных пакетиков
Дни.ру 27 сентября в 04:06
Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке
«Снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября 2019 года (кроме продукта «Военная ипотека» и программы государственной поддержки для семей с детьми) составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости», — уточняется в сообщении.
Lenta.ru 04:02
Происшествия
Двое неизвестных избили мужчину в ресторане на северо-западе Москвы
Столичная полиция ищет неизвестных, которые ворвались в ресторан на северо-западе Москвы, устроив там погром и избив мужчину.
ТАСС 04:26