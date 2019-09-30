Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессГол Рибери помог «Фиорентине» обыграть «Милан»

«Милан» дома проиграл «Фиорентине» (1:3) в матче 6-го тура чемпионата Италии. В составе гостей отличились полузащитники Эрик Пульгар, Гаэтано Кастровилли и Франк Рибери. В составе «Милана» единственный гол забил форвард Рафаэл Леан.
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Гол Рибери помог «Фиорентине» обыграть «Милан»

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Гол Рибери помог «Фиорентине» обыграть «Милан»

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Гол Рибери помог «Фиорентине» обыграть «Милан»

Sportbox.RUвчера в 16:41

«Милан» — «Фиорентина» — 1:3. Видеообзор

Sport24.ruвчера в 17:55

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Гол Рибери помог «Фиорентине» обыграть «Милан»

Спорт-Экспрессвчера в 16:39

«Милан» потерпел третье поражение кряду, уступив «Фиорентине»

Евро-футбол.рувчера в 16:43
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Автоматически обработано 7012 источников, обновлено в 05:16, Вашингтон
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Полиция изъяла украденное золото на 100 млн руб в Москве

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Мосгорсуд приобщил к делу Павла Устинова видеозапись его задержания

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Что изменится в жизни россиян с 1 октября

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Полиция Петербурга ищет вандала, оскорбившего Путина и Русский музей

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Назван рейтинг лучших смартфонов 2019 года

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Лейбл Тимати отобрал у L’One песни

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WADA считает неслучайными искажения данных московской лаборатории

Как сообщало ИА REGNUM, 20 сентября журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт рассказал, что Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории.
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Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.
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Монако дома крупно обыграл Брест 4:1. Российский полузащитник монегасков Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте.
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Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года.
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В ГИБДД анонсировали электронные водительские права на смартфоне

В ГИБДД разрабатывают инициативу внедрения электронных водительских прав, которые можно будет предъявлять при помощи смартфона.
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Meizu выпускает бюджетный игровой смартфон Meizu 16T

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В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в одном из отделов полиции. Об этом сообщает телеканал "360".
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Бывший футболист и тренер «Спартака» Сергей Юран заявил, что готов возглавить команду.
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Два американских военных самолета провели разведку у берегов Крыма

Два самолета американских ВМС были замечены у берегов Крыма. На это указывают данные мониторингового ресурса PlaneRadar.
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Диалог между Москвой и Киевом должен продолжаться, поскольку отказ от общения "ни к чему хорошему" не приведет, заявила глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Елизавета Ясько.
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