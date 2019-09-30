«Милан» дома проиграл «Фиорентине» (1:3) в матче 6-го тура чемпионата Италии. В составе гостей отличились полузащитники Эрик Пульгар, Гаэтано Кастровилли и Франк Рибери. В составе «Милана» единственный гол забил форвард Рафаэл Леан.

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Политика В США призвали не пускать Россию на Луну НАСА не следует сотрудничать с Россией в проекте международной окололунной станции Gateway, поскольку это может помочь последней создать собственную базу на естественном спутнике Земли, пишет в The Wall Street Journal журналист Тейлор Динерман.

Политика На Украине заявили об усилении позиций России в мире На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.

Происшествия С 1 октября в РФ увеличится размер выплат по европротоколу Стоит сказать, что максимальная выплата по европротоколу в размере 400 тыс. рублей уже действовала в четырёх регионах: Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область.

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Футбол «Спартак» уволил главного тренера Кононова «Спартак» объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера клуба.

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Политика Слова Зеленского сочли оскорблением для немецкого правительства В Берлине выразили недовольство тем, что Зеленский «на тысячу процентов» согласился с президентом США Дональдом Трампом, заявившем о том, что Ангела Меркель «много говорит и мало делает».

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Технологии На Урале начали вводить систему «суверенного Интернета» Планируется, что уже до конца этого года по всему Уралу будет внедрена система DPI.

Происшествия Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.

Теннис Премьер-министр Индии: «Даниил Медведев взбудоражил меня» Премьер-министр Моди заявил, что был «взбудоражен» речью Даниила Медведева после поражения на стадионе имени Артура Эша.

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