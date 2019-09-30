Футбол
Спорт-ЭкспрессГол Рибери помог «Фиорентине» обыграть «Милан»
«Милан» дома проиграл «Фиорентине» (1:3) в матче 6-го тура чемпионата Италии. В составе гостей отличились полузащитники Эрик Пульгар, Гаэтано Кастровилли и Франк Рибери. В составе «Милана» единственный гол забил форвард Рафаэл Леан.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 20:06, Вашингтон
Политика
В США призвали не пускать Россию на Луну
НАСА не следует сотрудничать с Россией в проекте международной окололунной станции Gateway, поскольку это может помочь последней создать собственную базу на естественном спутнике Земли, пишет в The Wall Street Journal журналист Тейлор Динерман.
Lenta.ru вчера в 04:53
Политика
На Украине заявили об усилении позиций России в мире
На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Газета.Ru вчера в 22:58
Происшествия
С 1 октября в РФ увеличится размер выплат по европротоколу
Стоит сказать, что максимальная выплата по европротоколу в размере 400 тыс. рублей уже действовала в четырёх регионах: Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленинградская область.
Тарантас Ньюс 27 сентября в 05:15
Политика
Украинцы требуют опубликовать текст разговора Зеленского с Путиным
Украинцы требуют, чтобы президент Владимир Зеленский опубликовал стенограммы своих телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Профиль 11:11
Экономика
ЦБ планирует передать обслуживание своего аналога SWIFT на аутсорсинг
Банк России планирует передать подключение, установку и обслуживание пользователей Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) — аналога SWIFT— специально уполномоченным сторонним организациям, сообщили «Известия» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 20:00
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Футбол
«Спартак» уволил главного тренера Кононова
«Спартак» объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера клуба.
РБК 12:31
Авто
Кроссовер Geely SX11 и седан Geely GE заметили в Минске
Китайскую новинку заметили в столице Белоруссии в компании с седаном Geely GE.
SpeedMe вчера в 07:26
Политика
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, почему российский министр иностранных дел Сергей Лавров не отказался от визита в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, хотя ранее США не выдали визы части российской делегации.
RT на русском 18:44
Волейбол
Российские волейболистки стали бронзовыми призерами Кубка мира
Женская сборная России по волейболу в заключительном матче Кубка мира в Японии обыграла команду из Кении.
Кубань 24 04:49
Общество
Как прошёл митинг на проспекте Сахарова в Москве
В Москве завершился митинг в поддержку фигурантов уголовных дел, которые были возбуждены по итогам несогласованных протестов в столице.
RT на русском 12:48
Футбол
«Монако» с Головиным одержал вторую победу подряд
«Монако» одержал вторую победу подряд. В предыдущем туре команда Леонарду Жардима одолела "Ниццу" со счетом 3:1.
Спорт-Экспресс вчера в 15:54
Политика
Адвокат Трампа заявил о помощи Волкера в организации созвона с Ермаком
Личный адвокат Трампа Руди Джулиани показал переписку, из которой следует, что спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер помогал связать его с помощником украинского президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком.
РБК 19:55
Политика
Слова Зеленского сочли оскорблением для немецкого правительства
В Берлине выразили недовольство тем, что Зеленский «на тысячу процентов» согласился с президентом США Дональдом Трампом, заявившем о том, что Ангела Меркель «много говорит и мало делает».
Lenta.ru 02:07
Авто
Началось производство новых автобусов ЛиАЗ для Подмосковья
SpeedMe 27 сентября в 13:20
Здоровье
Медицину ждет новая волна модернизации
Через два месяца глава Минздрава представила президенту пакет неотложных мер по модернизации первичного звена, которые дополнят и ускорят выполнение нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография».
Независимая газета 26 сентября в 17:01
Армия и оружие
Российский спецназ заметили в Норвегии
Бойцы российского спецназа были замечены на территории архипелага Шпицберген, а также в материковой части Норвегии.
Lenta.ru 19:45
Политика
Путин освободил получающих матпомощь студентов от НДФЛ
Президент России Владимир Путин 29 сентября подписал закон, освобождающий студентов и аспирантов от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении материальной помощи в случае, если ее сумма за год не превышает 4 тысяч рублей, соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в воскресенье.
Интерфакс 15:21
Шоу-бизнес
Актриса Нелли Уварова постриглась наголо в поддержку Заворотнюк
Российская актриса Нелли Уварова, звезда сериалов "Не родись красивой" и "Атлантида", решила остричь волосы в поддержу коллеги Анастасии Заворотнюк и ее дочери.
Московский Комсомолец 07:25
Экономика
Зарплаты и пенсии в России проиндексируют с 1 октября
1 октября в России вступают в силу новые законы.
VSE42.RU 26 сентября в 23:20
Технологии
На Урале начали вводить систему «суверенного Интернета»
Планируется, что уже до конца этого года по всему Уралу будет внедрена система DPI.
Екатеринбург в интернете 27 сентября в 04:45
Экономика
Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10%
Цены на молочную продукцию могут вырасти, начиная с ноября.
Пятый канал 19:45
Происшествия
Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже
Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 09:19
Теннис
Премьер-министр Индии: «Даниил Медведев взбудоражил меня»
Премьер-министр Моди заявил, что был «взбудоражен» речью Даниила Медведева после поражения на стадионе имени Артура Эша.
ИноПроСпорт 10:20
Политика
После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь
Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
ФАН 27 сентября в 19:36
Гаджеты
Windows 10 поддерживает функцию ответа на звонок со смартфона
С помощью упомянутой опции пользователи смогут отвечать на звонки со смартфона, не вставая из-за компьютера и не включая сотовый.
Anonsens 05:00
Происшествия
В Атлантическом океане пропало судно с украинцами на борту
Известия вчера в 12:16
Спорт
Сидорова поделилась эмоциями после победы на ЧМ по лёгкой атлетике
Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова, завоевавшая золотую медаль чемпионата мира в секторе по прыжкам в высоту поделилась эмоциями после победы.
RT на русском 17:42