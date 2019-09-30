Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессГол Рибери помог «Фиорентине» обыграть «Милан»

«Милан» дома проиграл «Фиорентине» (1:3) в матче 6-го тура чемпионата Италии. В составе гостей отличились полузащитники Эрик Пульгар, Гаэтано Кастровилли и Франк Рибери. В составе «Милана» единственный гол забил форвард Рафаэл Леан.
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«Милан» — «Фиорентина» — 1:3. Видеообзор

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«Милан» проиграл «Фиорентине», потерпев 3-е поражение подряд

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Гол Рибери помог «Фиорентине» обыграть «Милан»

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Гол Рибери помог «Фиорентине» обыграть «Милан»

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Гол Рибери помог «Фиорентине» обыграть «Милан»

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«Милан» потерпел третье поражение кряду, уступив «Фиорентине»

Евро-футбол.ру16:43
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 20:06, Вашингтон
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НАСА не следует сотрудничать с Россией в проекте международной окололунной станции Gateway, поскольку это может помочь последней создать собственную базу на естественном спутнике Земли, пишет в The Wall Street Journal журналист Тейлор Динерман.
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На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Газета.Ru вчера в 22:58
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С 1 октября в РФ увеличится размер выплат по европротоколу

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Профиль 11:11
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ЦБ планирует передать обслуживание своего аналога SWIFT на аутсорсинг

Банк России планирует передать подключение, установку и обслуживание пользователей Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) — аналога SWIFT— специально уполномоченным сторонним организациям, сообщили «Известия» со ссылкой на источники.
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Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей

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РИА Новости 03:26
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«Спартак» уволил главного тренера Кононова

«Спартак» объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера клуба.
РБК 12:31
Авто

Кроссовер Geely SX11 и седан Geely GE заметили в Минске

Китайскую новинку заметили в столице Белоруссии в компании с седаном Geely GE.
SpeedMe вчера в 07:26
Политика

Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, почему российский министр иностранных дел Сергей Лавров не отказался от визита в Нью-Йорк для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН, хотя ранее США не выдали визы части российской делегации.
RT на русском 18:44
Волейбол

Российские волейболистки стали бронзовыми призерами Кубка мира

Женская сборная России по волейболу в заключительном матче Кубка мира в Японии обыграла команду из Кении.
Кубань 24 04:49
Общество

Как прошёл митинг на проспекте Сахарова в Москве

В Москве завершился митинг в поддержку фигурантов уголовных дел, которые были возбуждены по итогам несогласованных протестов в столице.
RT на русском 12:48
Происшествия

СК возбудил дело об изнасиловании в Балашихе гражданки Германии

ТАСС 10:04
Футбол

«Монако» с Головиным одержал вторую победу подряд

«Монако» одержал вторую победу подряд. В предыдущем туре команда Леонарду Жардима одолела "Ниццу" со счетом 3:1.
Спорт-Экспресс вчера в 15:54
Политика

Адвокат Трампа заявил о помощи Волкера в организации созвона с Ермаком

Личный адвокат Трампа Руди Джулиани показал переписку, из которой следует, что спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер помогал связать его с помощником украинского президента Владимира Зеленского Андреем Ермаком.
РБК 19:55
Политика

Слова Зеленского сочли оскорблением для немецкого правительства

В Берлине выразили недовольство тем, что Зеленский «на тысячу процентов» согласился с президентом США Дональдом Трампом, заявившем о том, что Ангела Меркель «много говорит и мало делает».
Lenta.ru 02:07
Авто

Началось производство новых автобусов ЛиАЗ для Подмосковья

SpeedMe 27 сентября в 13:20
Здоровье

Медицину ждет новая волна модернизации

Через два месяца глава Минздрава представила президенту пакет неотложных мер по модернизации первичного звена, которые дополнят и ускорят выполнение нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография».
Независимая газета 26 сентября в 17:01
Армия и оружие

Российский спецназ заметили в Норвегии

Бойцы российского спецназа были замечены на территории архипелага Шпицберген, а также в материковой части Норвегии.
Lenta.ru 19:45
Политика

Путин освободил получающих матпомощь студентов от НДФЛ

Президент России Владимир Путин 29 сентября подписал закон, освобождающий студентов и аспирантов от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении материальной помощи в случае, если ее сумма за год не превышает 4 тысяч рублей, соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в воскресенье.
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Актриса Нелли Уварова постриглась наголо в поддержку Заворотнюк

Российская актриса Нелли Уварова, звезда сериалов "Не родись красивой" и "Атлантида", решила остричь волосы в поддержу коллеги Анастасии Заворотнюк и ее дочери.
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Зарплаты и пенсии в России проиндексируют с 1 октября

1 октября в России вступают в силу новые законы.
VSE42.RU 26 сентября в 23:20
Технологии

На Урале начали вводить систему «суверенного Интернета»

Планируется, что уже до конца этого года по всему Уралу будет внедрена система DPI.
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Экономика

Цены на молочную продукцию в России могут вырасти на 10%

Цены на молочную продукцию могут вырасти, начиная с ноября.
Пятый канал 19:45
Происшествия

Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 09:19
Теннис

Премьер-министр Индии: «Даниил Медведев взбудоражил меня»

Премьер-министр Моди заявил, что был «взбудоражен» речью Даниила Медведева после поражения на стадионе имени Артура Эша.
ИноПроСпорт 10:20
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После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь

Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
ФАН 27 сентября в 19:36
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Windows 10 поддерживает функцию ответа на звонок со смартфона

С помощью упомянутой опции пользователи смогут отвечать на звонки со смартфона, не вставая из-за компьютера и не включая сотовый.
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В Атлантическом океане пропало судно с украинцами на борту

Известия вчера в 12:16
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Сидорова поделилась эмоциями после победы на ЧМ по лёгкой атлетике

Российская легкоатлетка Анжелика Сидорова, завоевавшая золотую медаль чемпионата мира в секторе по прыжкам в высоту поделилась эмоциями после победы.
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