Футбол
Евро-футбол.ру«Милан» потерпел третье поражение кряду, уступив «Фиорентине»
В заключительном воскресном матче шестого тура Серии А «Милан» принимал «Фиорентину» в попытке реабилитироваться перед болельщиками за два поражения кряду и самую низкую результативность в лиге.
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 02:13, Вашингтон
Экономика
Путин подписал закон о повышении акцизов на вино с 2020 года
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении винных акцизов с 2020 года.
РБК 01:03
Политика
Слова Зеленского сочли оскорблением для немецкого правительства
В Берлине выразили недовольство тем, что Зеленский «на тысячу процентов» согласился с президентом США Дональдом Трампом, заявившем о том, что Ангела Меркель «много говорит и мало делает».
Lenta.ru вчера в 02:07
Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию
Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.
РБК 01:38
Политика
Зеленский все-таки приехал в Бабий Яр
Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 29 сентября, все же посетил мемориальный комплекс Бабий Яр в Киеве и почтил память жертв трагедии.
Вести.Ru вчера в 14:23
Футбол
Генеральный директор «Зенита» высказался после отставки Кононова
Генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев высказался после отставки Олега Кононова с поста главного тренера московского "Спартака".
Газета.Ru вчера в 19:48
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Армия и оружие
Опубликовали фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Издание Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в окружении пяти китайских военных судов в Южно-Китайском море.
Деловое.ТВ вчера в 05:40
Политика
Жители Элисты потребовали отставки мэра из ДНР
Жители столицы Калмыкии вышли на акцию с требованием отставки нового исполняющего обязанности главы города Дмитрия Трапезникова.
Росбалт вчера в 13:44
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Актрису Наталью Бочкареву, сыгравшую в сериале "Счастливы вместе", задержали с 0,69 г кокаина.
Газета.Ru 28 сентября в 11:45
Политика
Саудовский принц объяснил, почему не удалось отразить атаки на НПЗ
Наследный принц и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в интервью программе "60 минут" на американском телеканале CBS рассказал, почему средства ПВО королевства не смогли отразить атаки на нефтяные объекты.
РИА Новости 00:53
Общество
Пользователи Сети попытались найти на фото замаскировавшегося леопарда
В твиттере стал популярным пост со снимком, на котором пользователи Сети пытаются найти замаскировавшегося леопарда.
Газета.Ru вчера в 19:28
Общество
Определены самые здоровые российские регионы
Исследование РИА "Новости" выявило российские регионы, в которых живут приверженцы здорового образа жизни и правильного питания.
Газета.Ru 01:36
Политика
Захарова объяснила решение Лаврова не отказываться от визита в США
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не оставит без ответа невыдачу виз США российской делегации для участия в Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 16:50
Происшествия
Поезда задерживаются на Курском направлении МЖД
Поезда задерживаются по техническим причинам на Курском направлении Московской железной дороги.
Известия 00:51
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Общество
Первый снег выпал в трех сибирских регионах
Первый снег прошел в ночь на понедельник, 30 сентября, в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях.
Известия вчера в 23:02
Кино
Человек-паук снова возвращается в киновселенную Marvel
Disney и Sony решили вопрос по-взрослому. Откинув старые обиды, компании сели за стол переговоров и смогли найти общие компромиссы.
OvideO.ru 28 сентября в 00:15
Общество
В России изменились правила приема на работу
27 сентября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с начала следующего года при обращении за государственными услугами россияне смогут не подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе.
Lenta.ru вчера в 05:20
Армия и оружие
Грузинский боевик рассказал об иностранцах, воюющих за ВСУ в Донбассе
Боевик отметил, что основная масса иностранных наёмников — это люди, прошедшие войны в Ираке и Афганистане.
REGNUM 01:53
Общество
«Большая дагестанская свадьба» занесена в Книгу рекордов Гиннесса
Прошедшая 29 сентября в Дербенте "Большая дагестанская свадьба" установила сразу два мировых достижения и занесена в Книгу рекордов Гиннесса.
Российская газета вчера в 23:31
Происшествия
В Екатеринбурге один человек погиб в ДТП с внедорожником
На Кольцовском тракте в Екатеринбурге в результате столкновения автомобилей Land Rover и Daewoo Nexia скончался один человек погиб, ещё четыре пострадали.
RT на русском 01:38
Происшествия
Все лесные пожары в России потушены
«На 00:00 мск 30 сентября на территории Российской Федерации действующих лесных пожаров нет»,— говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
Коммерсантъ вчера в 17:54
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери
У певца Сергея Лазарева родилась дочь. Об этом он сообщил в эфире программы "Секрет на миллион" на телеканале НТВ.
РИА Новости вчера в 17:44
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК 01:01
Политика
Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием
Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие.
РБК 28 сентября в 16:17
Экономика
Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг
Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
Российская газета вчера в 03:24
Политика
Автора жалобы на разговор Трампа с Зеленским поместили под охрану
Сотрудника разведки США, который подал жалобу на телефонный разговор президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, поместили под федеральную охрану.
Lenta.ru 01:30
Общество
Эксперт раскрыла секрет плачущей кристаллами армянской девушки
Геммолог Ольга Радионова рассказала, какими кристаллами плачет армянская девушка.
Газета.Ru вчера в 09:33