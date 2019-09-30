Футбол
Sportbox.RUГол Рибери помог «Фиорентине» обыграть «Милан»
«Фиорентина» одержала победу над «Миланом» в матче шестого тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 3:1. Голы в составе флорентийского клуба забили Эрик Пульгар (с пенальти), Гаэтано Кастровилли и Франк Рибери.
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Армия и оружие
Появилось новое видео атаки дронов на саудовский НПЗ
Опубликовано новое видео атаки беспилотников и крылатых ракет на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco 14 сентября.
Российская газета 03:13
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года
С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК 01:01
Политика
Врио губернатора Севастополя представил новых замов
В правительстве Севастополя назначили новых замов врио губернатора Михаила Развожаева. Об этом он сообщил журналистам 30 сентября.
REGNUM 06:33
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Политика
Бюро ПАСЕ рекомендовало провести дебаты по протестам в Москве
Глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов сообщил, что Бюро Ассамблеи рекомендовало включить в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным митингам в Москве.
РИА Новости 04:57
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Как уточнили в Сбербанке, снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября (кроме продукта "Военная ипотека" и "Программы государственной поддержки для семей с детьми"), составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.
РИА Новости 03:19
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал дочь от суррогатной матери
Дочь Анну родила суррогатная мать — та же женщина, что ранее родила Никиту Лазарева, первого ребенка артиста.
Lenta.ru 06:07
Здоровье
Генетик объяснил рождение девочки с двумя головами на Украине
РИА Новости вчера в 11:06
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ выступила за диалог с Россией
Глава делегации Верховной рады в ПАСЕ Елизавета Ясько выступила за поддержание диалога с Россией.
Российская газета 03:05
Экономика
Пенсионный возраст в России повысят еще на три года
Эксперт отметил, что российские власти планируют повысить пенсионный возраст в стране еще на три года: женщины будут выходить на пенсию в 63 года, мужчины – в 68 лет.
9111.ru 03:47
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости 28 сентября в 12:34
Политика
МИД России заявил о развязывании США визовой войны
Замглавы российского МИД Сергей Рябков в беседе с журналом «Международная жизнь» заявил, что Соединённые Штаты развязали визовую войну.
RT на русском 06:02
Происшествия
В Подмосковье ограбили дом экс-футболиста сборной России Семшова
Российская газета 04:36
Происшествия
Подростки взорвали щенков петардами в Башкирии
В поселке Строймаш Стерлитамакского района Башкирии школьники убили собаку и ее двухнедельных щенков, взорвав их петардами.
Газета.Ru 05:49
Общество
Составлен рейтинг регионов России по приверженности ЗОЖ
Регионы Северного Кавказа лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
RT на русском 05:16
Происшествия
Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане
В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru вчера в 11:08
Политика
В Кремле намерены отправить в отставку губернатора Иркутской области
В планах Кремля значится увольнение губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
Газета.Ru 00:47
Политика
Украина рассчитывает на подписание новой программы с МВФ в декабре
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство Украины рассчитывает подписать новую трёхлетнюю программу с Международным валютным фондом (МВФ) в декабре.
RT на русском 04:04
Общество
Минтруд предупредил о мошенниках, предлагающих пособия от его имени
Как сообщили в пресс-службе Минтруда в понедельник, в последнее время участились рассылки объявлений от имени ведомства, в которых сообщается о некоем "выводе денежного пособия на сумму 115000 рублей от Министерства труда и социальной защиты России" для граждан, работавших в 1991-2019 годах.
Вести.Ru 04:27
Политика
Путин освободил от уплаты НДФЛ некоторые категории россиян
Президент РФ Владимир Путин подписал законы, по которым от уплаты НДФЛ освобождаются студенты и аспиранты при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, соответствующие документы размещены на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 22:45
Экономика
Жителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию
В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.
REGNUM 00:13
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 27 сентября в 07:37
Политика
Саакашвили намерен вернуться в Грузию в ближайшие месяцы
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что собирается вернуться на родину в ближайшие месяцы, чтобы "восстановить ее государственность".
РИА Новости 03:41
Политика
Партия Курца побеждает на парламентских выборах в Австрии
Ранее сообщалось, что партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии.
Газета.Ru вчера в 15:21
Спорт
Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.
Газета.Ru 05:39
Футбол
Главного тренера «Ростова» Валерия Карпина вновь «сватают» в «Спартак»
Валерий Карпин рассматривается «Спартаком» как один из основных кандидатов на пост главного тренера.
Блокнот Ростов-на-Дону 03:31
Технологии
Binance удалила торговые пары c BitTorrent и другими IEO-альткоинами
Криптовалютная биржа Binance провела делистинг торговых пар, которые в том числе включают проекты, проводившие IEO на платформе Binance Launchpad.
РБК 06:34