Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUГол Рибери помог «Фиорентине» обыграть «Милан»

«Фиорентина» одержала победу над «Миланом» в матче шестого тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 3:1. Голы в составе флорентийского клуба забили Эрик Пульгар (с пенальти), Гаэтано Кастровилли и Франк Рибери.
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«Милан» — «Фиорентина» — 1:3. Видеообзор

Sport24.ruвчера в 17:55

Гол Рибери помог «Фиорентине» обыграть «Милан»

Спорт день за днемвчера в 16:40

Гол Рибери помог «Фиорентине» обыграть «Милан»

Sportbox.RUвчера в 16:41

Гол Рибери помог «Фиорентине» обыграть «Милан»

Советский спортвчера в 16:44

«Милан» проиграл «Фиорентине», потерпев 3-е поражение подряд

Чемпионатвчера в 16:39

Гол Рибери помог «Фиорентине» обыграть «Милан»

Спорт-Экспрессвчера в 16:39

«Милан» потерпел третье поражение кряду, уступив «Фиорентине»

Евро-футбол.рувчера в 16:43
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Культура

Собчак ответила на слухи о разногласиях с Первым каналом

Lenta.ru 06:19
Армия и оружие

Появилось новое видео атаки дронов на саудовский НПЗ

Опубликовано новое видео атаки беспилотников и крылатых ракет на нефтеперерабатывающий завод Saudi Aramco 14 сентября.
Российская газета 03:13
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 октября 2019 года

С 1 октября запланировано повышение зарплат работникам бюджетной сферы, не затронутым майскими указами, не менее чем на 4,3%. Это персонал детских садов (нянечки), юристы, бухгалтеры, технические работники и социальные психологи, а также военные, сотрудники органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, служащие национальной гвардии.
РБК 01:01
Политика

Врио губернатора Севастополя представил новых замов

В правительстве Севастополя назначили новых замов врио губернатора Михаила Развожаева. Об этом он сообщил журналистам 30 сентября.
REGNUM 06:33
Политика

Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Происшествия

Актеру Устинову заменили реальный срок условным

Lenta.ru 05:33
Политика

Бюро ПАСЕ рекомендовало провести дебаты по протестам в Москве

Глава азербайджанской делегации в ПАСЕ Самед Сеидов сообщил, что Бюро Ассамблеи рекомендовало включить в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным митингам в Москве.
РИА Новости 04:57
Недвижимость

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Как уточнили в Сбербанке, снижение ставок по заявкам, поданным с 1 октября (кроме продукта "Военная ипотека" и "Программы государственной поддержки для семей с детьми"), составит 0,3 процентного пункта на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.
РИА Новости 03:19
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев показал дочь от суррогатной матери

Дочь Анну родила суррогатная мать — та же женщина, что ранее родила Никиту Лазарева, первого ребенка артиста.
Lenta.ru 06:07
Здоровье

Генетик объяснил рождение девочки с двумя головами на Украине

РИА Новости вчера в 11:06
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК вчера в 14:22
Политика

Глава украинской делегации в ПАСЕ выступила за диалог с Россией

Глава делегации Верховной рады в ПАСЕ Елизавета Ясько выступила за поддержание диалога с Россией.
Российская газета 03:05
Экономика

Пенсионный возраст в России повысят еще на три года

Эксперт отметил, что российские власти планируют повысить пенсионный возраст в стране еще на три года: женщины будут выходить на пенсию в 63 года, мужчины – в 68 лет.
9111.ru 03:47
Происшествия

Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

РИА Новости 28 сентября в 12:34
Политика

МИД России заявил о развязывании США визовой войны

Замглавы российского МИД Сергей Рябков в беседе с журналом «Международная жизнь» заявил, что Соединённые Штаты развязали визовую войну.
RT на русском 06:02
Происшествия

В Подмосковье ограбили дом экс-футболиста сборной России Семшова

Российская газета 04:36
Происшествия

Подростки взорвали щенков петардами в Башкирии

В поселке Строймаш Стерлитамакского района Башкирии школьники убили собаку и ее двухнедельных щенков, взорвав их петардами.
Газета.Ru 05:49
Общество

Составлен рейтинг регионов России по приверженности ЗОЖ

Регионы Северного Кавказа лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
RT на русском 05:16
Происшествия

Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане

В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru вчера в 11:08
Политика

В Кремле намерены отправить в отставку губернатора Иркутской области

В планах Кремля значится увольнение губернатора Иркутской области Сергея Левченко.
Газета.Ru 00:47
Политика

Украина рассчитывает на подписание новой программы с МВФ в декабре

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство Украины рассчитывает подписать новую трёхлетнюю программу с Международным валютным фондом (МВФ) в декабре.
RT на русском 04:04
Общество

Минтруд предупредил о мошенниках, предлагающих пособия от его имени

Как сообщили в пресс-службе Минтруда в понедельник, в последнее время участились рассылки объявлений от имени ведомства, в которых сообщается о некоем "выводе денежного пособия на сумму 115000 рублей от Министерства труда и социальной защиты России" для граждан, работавших в 1991-2019 годах.
Вести.Ru 04:27
Политика

Путин освободил от уплаты НДФЛ некоторые категории россиян

Президент РФ Владимир Путин подписал законы, по которым от уплаты НДФЛ освобождаются студенты и аспиранты при получении материальной помощи от образовательных учреждений, а также пострадавшие в чрезвычайных ситуациях, соответствующие документы размещены на портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 22:45
Экономика

Жителей России предупредили о росте цен на молочную продукцию

В России в ноябре стоимость молочной продукции может вырасти на 10%, сообщают 30 сентября «Известия» со ссылкой на комитет по развитию агропромышленного комплекса Московской торгово-промышленной палаты.
REGNUM 00:13
Общество

На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности

В Магнитогорске Челябинской области разгорелся очередной скандал из-за откровенных фото педагога дополнительного образования муниципального детско-юношеского центра.
Российская газета 27 сентября в 07:37
Политика

Саакашвили намерен вернуться в Грузию в ближайшие месяцы

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что собирается вернуться на родину в ближайшие месяцы, чтобы "восстановить ее государственность".
РИА Новости 03:41
Политика

Партия Курца побеждает на парламентских выборах в Австрии

Ранее сообщалось, что партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии.
Газета.Ru вчера в 15:21
Спорт

Легкоатлетки возмущены слишком интимной съемкой на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе, Катар было опробовано нововведение - спортсменов, готовящихся к старту, снимают с разных ракурсов.
Газета.Ru 05:39
Футбол

Главного тренера «Ростова» Валерия Карпина вновь «сватают» в «Спартак»

Валерий Карпин рассматривается «Спартаком» как один из основных кандидатов на пост главного тренера.
Блокнот Ростов-на-Дону 03:31
Технологии

Binance удалила торговые пары c BitTorrent и другими IEO-альткоинами

Криптовалютная биржа Binance провела делистинг торговых пар, которые в том числе включают проекты, проводившие IEO на платформе Binance Launchpad.
РБК 06:34
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