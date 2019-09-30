«Фиорентина» одержала победу над «Миланом» в матче шестого тура чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 3:1. Голы в составе флорентийского клуба забили Эрик Пульгар (с пенальти), Гаэтано Кастровилли и Франк Рибери.

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