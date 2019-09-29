Футбол

Вести.RuВести.Ru«Милан» потерпел третье поражение подряд в игре с «Фиорентиной»

За хозяев поля отличился Рафаэл Леау (80-я). "Милан" потерпел третье поражение подряд, расположившись на 16-м месте с шестью очками. "Фиорентина" поднялась на девятую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав восемь баллов.
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