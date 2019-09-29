Футбол
Вести.Ru«Милан» потерпел третье поражение подряд в игре с «Фиорентиной»
За хозяев поля отличился Рафаэл Леау (80-я). "Милан" потерпел третье поражение подряд, расположившись на 16-м месте с шестью очками. "Фиорентина" поднялась на девятую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав восемь баллов.
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Политика
Партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии
Как сообщает РИА Новости, согласно первым данным подсчёта, на выборах с 37,2% голосов лидирует Австрийская народная партия, возглавляемая бывшим канцлером Себастьяном Курцем.
RT на русском 11:14
Происшествия
Девушка устроила фотосессию в форме в московском ОВД
Девушка устроила фотосессию в полицейской форме в одном из районных отделов полиции Москвы.
Известия 14:58
Футбол
«Спартак» отправил в отставку Кононова
Московский "Спартак" отправил в отставку Олега Кононова с поста главного тренера.
Газета.Ru 12:36
Религия
В РДК планируют поднять осеннее настроение людям почтенного возраста
В программе прозвучат любимые песни в исполнении Виктории Харловой, хора русской песни РДК, Анатолия Гришачёва, Татьяны Ясниковой и детского фольклорного коллектива "Сударушка".
Людиново.ру 12:36
Происшествия
Режиссер «Счастливы вместе» не поверил в задержание актрисы Бочкаревой
Режиссер сериала «Счастливы вместе» Георгий Дронов прокомментировал задержание актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками.
Известия 08:15
Наука
Соединения фуллеренов побеждают вирусные инфекции
В настоящее время вирусные инфекции являются причиной более чем 90% инфекционных патологий человека.
Индикатор 14:11
Наука
Выявлена опасность чайных пакетиков
Дни.ру 27 сентября в 04:06
Шоу-бизнес
Лазарев впервые рассказал о рождении дочери
Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.
Известия 12:15
Автоспорт
В Ferrari прокомментировали сход Феттеля
Связано это с тем, что для организаторов гонки и участников на первом месте стоит не победа, а именно безопасность.
CarsWeek.ru 14:45
Шоу-бизнес
Невестка Орбакайте поделилась редким фото тещи Никиты Преснякова
В Stories Алена впервые поделилась редким кадром, на котором запечатлена ее родительница. Теще Никиты Преснякова исполнилось 45 лет.
Телепрограмма 01:40
Общество
В России ввели новый документ для приема на работу
Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.
РБК 04:55
Авто
Компания АвтоВАЗ напомнила о забытом проекте Lada С
После долгих исследований, целью которых являлось создание модели ВАЗ-2116 Проект C серии 100, в 2006 году дизайнер ОАО «АвтоВАЗ» Александр Колпаков начал работу над экстерьером новинки.
32CARS.ru вчера в 08:41
Футбол
«Краснодар» обыграл тульский «Арсенал»
LiveSport.ru 14:21
Политика
Путин подписал закон об освобождении помощи для студентов от НДФЛ
Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении студентов и аспирантов от налога на доходы физических лиц.
RT на русском 15:01
Футбол
«Витесс» Слуцкого в меньшинстве одержал победу над «Валвейком»
«Витесс» обыграл «Валвейк» в гостевом матче 8-го тура чемпионата Нидерландов.
ProstoProSport 08:09
Спорт
Россиянка Сидорова стала чемпионкой мира по прыжкам с шестом
Российская спортсменка Анжелика Сидорова завоевала золотую медаль чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках с шестом.
Lenta.ru 16:15
Политика
Зеленский все-таки приехал в Бабий Яр
По неизвестным причинам Зеленский пропустил официальные мероприятия по чествованию жертв трагедии Бабьего Яра, но позже приехал к мемориалу в частном порядке.
Вести.Ru 14:23
Волейбол
Российские волейболистки завоевали бронзу на Кубке мира
Золотая медаль на Кубке мира досталась команде из Китая, второе место заняли представительницы США, и третьими на пьедестале почета стали волейболистки из России.
Inc-news.ru 14:19
Здоровье
Медики назвали продукты, помогающие дожить до глубокой старости
Медики назвали продукты, которые необходимо употреблять регулярно, чтобы дожить до глубокой старости, сообщает МИР 24.
Вечерняя Москва 27 сентября в 04:50
Общество
Главу французского фонда уволили за призыв убить Грету Тунберг
Президент фонда, поддерживающего парижский «арт-музей Токио», был уволен после поста в Facebook, в котором призвал убить экологическую активисту из Швеции Грету Тунберг.
РБК 16:08
Футбол
«Манчестер Сити» выбирает преемника Гвардиолы
«Манчестер Сити» готовится к возможному уходу из клуба главного тренера Хосепа Гвардиолы.
Bookmaker-ratings.ru 16:02
Футбол
Источник: РФС против совмещения Черчесовым постов главного тренера в сборной и клубе
Руководство Российского футбольного союза (РФС) не намерено пересматривать свою позицию по поводу совмещения Станиславом Черчесовым постов главного тренера в сборной России и клубе.
Sportbox.RU 16:31
Политика
Визы и угроза импичмента отвлекли внимание лидеров в ООН
Визовый скандал для России Для делегации из Москвы во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым высокая неделя Генассамблеи ООН началась с визового скандала.
РБК 15:01
Политика
Журналистка обвинила Бориса Джонсона в том, что он схватил её за ногу
Премьер-министр Великобритании Бориса Джонсона обвинили в домогательствах к журналистке.
iReactor 16:27
Экономика
Путин подписал закон об акцизах на многоразовые электронные сигареты
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который вносит изменения в Налоговый кодекс РФ - согласно им, подакцизными товарами станут многоразовые электронные сигареты, а также устройства для нагревания табака, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 15:26
Гаджеты
Windows 10 теперь поддерживает функцию ответа на звонок со смартфона
Операционная система Windows 10 получила целый ряд новых функций, призванных связать компьютер с другими гаджетами.
Дни24 11:58
Происшествия
Судно с украинцами пропало в Атлантике
Газета.Ru вчера в 11:51