Футбол
Российская газетаПортугалия вышла в финальную часть Евро-2020
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, сегодня
Стадион «Жози Бартель»
Морис Девилль
|8′
Максим Шано
|16′
|39′
Бруну Фернандеш
Давид Тюрпель
Оливье Тилль
|59′
|62′
Пицци
Жоау Моутинью
|71′
Бернарду Силва
|71′
Андре Силва
Диогу Жота
Леандро Баррейро
Данел Синани
|74′
Венсан Тилль
Орельен Йоахим
|82′
|86′
Криштиану Роналду
|90′
Бруну Фернандеш
Рубен Невеш
Люксембург
Расстановка 4‑4‑2
1
Морис
18
Янс
2
Шано
7
Жерсон
13
Карлсон
22
Жоаким
14
Синани
19
Скендерович
15
Тилль
17
Родригеш
21
Девилль
1
Патрисиу
15
Перейра
6
Фонте
4
Диаш
5
Геррейру
18
Невеш
13
Перейра
8
Моутинью
7
Роналду
20
Жота
10
Силва
Португалия
Расстановка 4‑3‑3
Сборная Португалии благодаря гостевой победе над Люксембургом со счетом 2:0 стала 17-й командой, вышедшей в финальную часть Евро-2020. В группе "В" перед заключительным туром сохранялась интрига - какая же команда станет второй.
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Португалия обыграла Люксембург и вышла в финальную часть Евро-2020, Украина сыграла вничью с Сербией
Bookmaker-ratings.ru11:08
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